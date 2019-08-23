Имейте ввиду: в Минске завтра до полудня будет перекрыт проспект
В связи с проведением Открытого чемпионата Беларуси по спортивной ходьбе в Минске в субботу, 24 августа, закроют для движения участок проспекта Победителей от Дворца спорта до перекрестка с проспектом Машерова.
Схемы движения некоторых маршрутов общественного транспорта изменятся, сообщает ГУ «Столичный транспорт и связь».
Движение всех видов транспорта на данном участке будет ограничено 24 августа c 07:30 до 12:30.
На этот период изменятся схемы следующих маршрутов общественного транспорта:
- автобусы №1, №69, №119С, маршрутки №1056-ТК и №1119-ТК пойдут от проспекта Независимости по улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, проспектам Машерова и Победителей и далее по маршрутам в обоих направлениях;
- автобус № 73 – от улицы Московской по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, проспектам Машерова и Победителей и далее по маршруту в прямом направлении, по проспектам Победителей и Машерова, улицам Тимирязева, Кальварийской, Романовская Слобода и Немига – в обратном направлении;
- автобус № 91 – от улицы Богдановича по улицам Немига, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, проспектам Машерова и Победителей и далее по маршруту в обоих направлениях;
- автобус № 163 – от улицы Московская по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской и далее по маршруту в прямом направлении, по улицам Кальварийской, Романовская Слобода и Немига – в обратном направлении;
- маршрутка №1073-ТК – от улицы Немига по улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, проспектам Машерова и Победителей и далее по маршруту в прямом направлении, от проспекта Победителей по проспекту Машерова, улицам Тимирязева, Кальварийской, Романовская Слобода, Немига и далее по маршруту – в обратном направлении;
- маршрутка № 1107-ТК – от улицы Кальварийской по улицам Романовская Слобода, Немига и далее по маршруту в прямом направлении, от улицы Немига по улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской и далее по маршруту – в обратном направлении.
Автобус №119С на изменяемом участке маршрута будет останавливаться на остановках «Романовская Слобода», «Городской вал» и «Станция метро Фрунзенская». Остальные автобусы и маршрутки будут останавливаться на всех остановках по измененному маршруту.
17:21 23/08/2019