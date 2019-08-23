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Имейте ввиду: в Минске завтра до полудня будет перекрыт проспект

В связи с проведением Открытого чемпионата Беларуси по спортивной ходьбе в Минске в субботу, 24 августа, закроют для движения участок проспекта Победителей от Дворца спорта до перекрестка с проспектом Машерова.

Схемы движения некоторых маршрутов общественного транспорта изменятся, сообщает ГУ «Столичный транспорт и связь».

Движение всех видов транспорта на данном участке будет ограничено 24 августа c 07:30 до 12:30.

На этот период изменятся схемы следующих маршрутов общественного транспорта:

- автобусы №1, №69, №119С, маршрутки №1056-ТК и №1119-ТК пойдут от проспекта Независимости по улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, проспектам Машерова и Победителей и далее по маршрутам в обоих направлениях;

- автобус № 73 – от улицы Московской по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, проспектам Машерова и Победителей и далее по маршруту в прямом направлении, по проспектам Победителей и Машерова, улицам Тимирязева, Кальварийской, Романовская Слобода и Немига – в обратном направлении;

- автобус № 91 – от улицы Богдановича по улицам Немига, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, проспектам Машерова и Победителей и далее по маршруту в обоих направлениях;

- автобус № 163 – от улицы Московская по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской и далее по маршруту в прямом направлении, по улицам Кальварийской, Романовская Слобода и Немига – в обратном направлении;

- маршрутка №1073-ТК – от улицы Немига по улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, проспектам Машерова и Победителей и далее по маршруту в прямом направлении, от проспекта Победителей по проспекту Машерова, улицам Тимирязева, Кальварийской, Романовская Слобода, Немига и далее по маршруту – в обратном направлении;

- маршрутка № 1107-ТК – от улицы Кальварийской по улицам Романовская Слобода, Немига и далее по маршруту в прямом направлении, от улицы Немига по улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской и далее по маршруту – в обратном направлении.


Автобус №119С на изменяемом участке маршрута будет останавливаться на остановках «Романовская Слобода», «Городской вал» и «Станция метро Фрунзенская». Остальные автобусы и маршрутки будут останавливаться на всех остановках по измененному маршруту.
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