Имейте ввиду: в Минске завтра до полудня будет перекрыт проспект

Схемы движения некоторых маршрутов общественного транспорта изменятся, сообщает ГУ «Столичный транспорт и связь».





Движение всех видов транспорта на данном участке будет ограничено 24 августа c 07:30 до 12:30.





На этот период изменятся схемы следующих маршрутов общественного транспорта:





- автобусы №1, №69, №119С, маршрутки №1056-ТК и №1119-ТК пойдут от проспекта Независимости по улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, проспектам Машерова и Победителей и далее по маршрутам в обоих направлениях;





- автобус № 73 – от улицы Московской по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, проспектам Машерова и Победителей и далее по маршруту в прямом направлении, по проспектам Победителей и Машерова, улицам Тимирязева, Кальварийской, Романовская Слобода и Немига – в обратном направлении;





- автобус № 91 – от улицы Богдановича по улицам Немига, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, проспектам Машерова и Победителей и далее по маршруту в обоих направлениях;





- автобус № 163 – от улицы Московская по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской и далее по маршруту в прямом направлении, по улицам Кальварийской, Романовская Слобода и Немига – в обратном направлении;





- маршрутка №1073-ТК – от улицы Немига по улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, проспектам Машерова и Победителей и далее по маршруту в прямом направлении, от проспекта Победителей по проспекту Машерова, улицам Тимирязева, Кальварийской, Романовская Слобода, Немига и далее по маршруту – в обратном направлении;





- маршрутка № 1107-ТК – от улицы Кальварийской по улицам Романовская Слобода, Немига и далее по маршруту в прямом направлении, от улицы Немига по улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской и далее по маршруту – в обратном направлении.









Автобус №119С на изменяемом участке маршрута будет останавливаться на остановках «Романовская Слобода», «Городской вал» и «Станция метро Фрунзенская». Остальные автобусы и маршрутки будут останавливаться на всех остановках по измененному маршруту.