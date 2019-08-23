Мстиславского милиционера осудили на три года за избиение людей

Милиционера осудили за то, что в прошлом году он вместе с коллегами избил двух мстиславцев. Еврорадио расказывало об этом случае. Кстати, звание лейтенанта милиции он получил за неделю до инцидента.





Три года — наименьший возможный срок, которым наказывают за превышение полномочий, сопряжённое с насилием.





Правозащитник Андрей Бондаренко считает, что в этом случае главное не срок, а сам факт того, что милиционера осудили по уголовному делу за насилие: "По крайней мере судебная система сейчас адекватно относится к тому, что работники милиции могут преступать закон и могут привлекаться к уголовной ответственности".









Пострадавший Алексей Шведков говорит, что его и Николая Купчина бил не один только Раев. Но остальные семь милиционеров проходили по делу как свидетели.





"Меня держали, Купчина двое, хотя любой из работников мог остановить это всё. Мог не дать наносить удары. Как-то остановить Раева. Но никто этого не сделал. И никто не понёс наказания за это", — комментирует мужчина.





Тем не менее обжаловать решение суда он не планирует, так как доволен и этим.