Ученые разработали способ производства молока из картофеля

Из корнеплода извлекаются крахмал и протеин, нагреваются особым способом, далее в состав вводится некоторое количество рапсового масла - делается это, чтобы обогатить продукт омега-3 жирными кислотами.





Картофельное молоко, не содержащее аллергенов, уже запатентовано и, как ожидается, его продажи начнутся к концу года.



