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Ученые разработали способ производства молока из картофеля

Исследователь из Лундского университета в Швеции Ева Торнберг задалась вопросам, как создать полноценную замену молоку. И в результате экспериментов пришла к выводу, что основой для него может стать картофель.

Из корнеплода извлекаются крахмал и протеин, нагреваются особым способом, далее в состав вводится некоторое количество рапсового масла - делается это, чтобы обогатить продукт омега-3 жирными кислотами.

Картофельное молоко, не содержащее аллергенов, уже запатентовано и, как ожидается, его продажи начнутся к концу года.
Интерфакс
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