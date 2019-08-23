Почему вам нужно знать об этой инициативе





Это вообще важно? А как в других странах?





97 стран уже ввели лимит скорости. Например, в странах ЕС, в том числе в соседних Литве, Латвии и Польше, скорость движения машин ограничена до 50 км/ч. А в населенных пунктах Беларуси разрешают разгоняться до 60 км/ч.





Правда, есть нюансы: буксирующие транспортные средства могут ехать со скоростью не более 50 км/ч, в жилых и пешеходных зонах, а также на прилегающих зонах допустимый скоростной режим — не более 20 км/ч.





Идею о том, чтобы изменить правила, разделяет ВОЗ. Специалисты настаивают, что увеличение средней скорости автомобиля на 1 км/ч ведет к росту числа автокатастроф со смертельным исходом на 4-5%. Уменьшение до 50 км/ч, напротив, сократит на 40% количество смертей на дорогах.





Это также поможет развить культуру езды на велосипеде. Политика властей в этом вопросе многим не нравится: люди не понимают, для чего закрывают наземные переходы, строят подземные и ставят заборы вокруг улиц города.









Что можно сделать?

Как минимум, можно подписать петицию, в которой просят внести изменения в ПДД и снизить скорость на дорогах в населенных пунктах до 50 км/ч.



