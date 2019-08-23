Курортный сезон в Крыму: "турист не просто бедный, он нищий"

«Весь год собирались, складывали по копеечке ежемесячно, потому что мы живем так же небогато, как и вы. Достаточно скромненько – пошли, картошки наварили. Правда, сегодня решили мидиями побаловаться немного», – делится туристка из российского Саратова.









Продавец экскурсий из Ялты отмечает, что отдыхающих в этом году меньше, чем в прошлом.





«Меньше покупают туристические поездки, загруженность пляжа – видите, сколько лежаков свободных. Может быть, у людей денег нету», – рассуждает продавец.





Открытие Керченского моста сезон не спасло, считают ялтинцы. Горожане замечают, что людей приехало не много.





«Туристов мало, да. Я вот на два дома живу – Москва и Ялта, мне это очень бросается в глаза. Раньше ехало больше людей. Понятно, политически можно это все связать. Мост это, конечно, хорошо. Но все равно сюда приехать надо, то есть это расстояние. И ехать зачем? Нужно же ехать, чтобы получить что-то, а здесь люди деньги любят, но не любят работать», – говорит горожанин.





«В том году посильнее, конечно, был сезон, побольше было людей. Сейчас, вижу, людей мало», – делится житель Ялты.









«Сезон провальный»

Блогеры тоже следят за курортным сезоном в Крыму. Кому-то показалось, что людей много, другие так не считают. Например, в Евпатории Дмитрий Суворов увидел немало курортников, что и показал в своем видео.





Алена Бардовская сравнила пляж в Любимовке в прошлом и в этом году. Блогер опросила знакомых отельеров – те от сезона не в восторге.





«Весь июль, середина лета – самый сезон, и просто все стоит пустое», – говорит отельер из Севастополя Яна.





«По сравнению с прошлым годом сезон, можно смело сказать, провальный», – признается отельер из Ялты Иван.





В соцсетях можно увидеть и более критичные комментарии собственников отелей.





«Туристы через одного воруют дистанционные пульты от телевизоров и кондиционеров, посуду, хамят персоналу, уходят в запои, громят мебель... Турист не просто бедный, он нищий», – делится один из хозяев недвижимости.





Блогер Апполинария Гордиенко рассказала и показала, что происходит в Симеизе. На пляже оказалось много отдыхающих – дело в том, что большая часть мест отдыха закрыта на ремонт.





«Мы спустились на пляж возле скалы Дива и слышим, как долбят. Почему летом? Зимой техника не работала», – отмечает блогер.









Но очереди из туристов все же есть – нашел их Михаил Шагин на Ай-Петри.





«Многие пишут, что туристов нету, пляжи пустые, все лежаки пустые. Смотрите, где туристы находятся, смотрите, какая очередь, просто гигантская очередь», – делится блогер.





«С каждым годом людей меньше»

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов в середине августа успел отчитаться перед президентом соседней России Владимиром Путиным, что крымские здравницы заполнены на 80 процентов, а некоторые, по его словам, – даже на 90 процентов. А по итогу сезона обещал показать рекордные цифры по количеству отдыхающих.





«Рост турпотока мы прогнозируем до 7 миллионов 100 тысяч в этом году. В прошлом году это было 6,8 миллионов», – отчитался Сергей Аксенов.





По его информации, с начала года в Крыму побывало 2 миллиона 200 тысяч туристов. Это на 11 процентов больше, чем в такой же период прошлого года, заявил Аксенов.





«Полнейший бред. Наоборот, с каждым годом людей меньше. Харе брехать, задолбали уже. С вашими зарплатами, ценами на топливо и продукты скоро крымчане начнут бежать из Крыма», – написал пользователь Виталий Махов.









«Бывает и грязнее»

Оценить ситуацию и своими глазами увидеть количество туристов можно через веб-камеры. Температура моря в Крыму – плюс двадцать два, воздуха – двадцать восемь, но туристов почти не видно во многих местах, особенно в небольших поселках. Коктебель, Кача, Гурзуф – на веб-камерах почти пустые.





Отдых в Крыму туристы традиционно оценивают по-разному.





«Море, конечно, грязновато по сравнению с остальными пляжами побережья, но так, в принципе, по инфраструктуре намного лучше. В целом по побережью примерно все одинаково, плюс-минус, в зависимости от того, кто что хочет. Кто-то хочет дешевый чебурек, а кто-то – вафельку за 350 рублей, поэтому в целом все соответствует цене и качеству», – отметил отдыхающий в Ялте.





«Ну, море на центральном пляже такое… Но бывает и грязнее. Ценовое – уже все приблизилось более к центральным городам России. В плане жилья, конечно, сервис никакой», – оценивает отдыхающий Судак.





Нередко гости из соседней России сравнивают Крым с Турцией. Говорят, цены на турецких курортах ниже, а сервис лучше.





Встретились на пляже и гости с материковой части Украины. Говорят, главная проблема Крыма – пересечение админграницы с Херсонской областью.









«Очень не понравилось отношение российской таможни. «Украинскую» границу прошли за пять минут, «российскую» – за шесть часов. Пробки, сумасшедшие пробки. Расширяйте дороги или как-то останавливайте автомобильное движение», – призывает харьковчанин.





Крымские экологи отмечают другую проблему – загрязнение моря. Самая масштабная беда – в Севастополе: там прорвало глубоководный коллектор в Голубой бухте. В результате этого в городе закрывали для посещения пляжи, спасатели предупреждали о запрете на купание, однако отдыхающих это не останавливало.