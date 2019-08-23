



Сельчане не верят, что тихий и спокойный мальчик способен совершить такой поступок. Мать парня, подозреваемого по неприятной статье, уверена: сын в непотребствах не участвовал. И, как она утверждает, следователи во время допроса психологически давили на детей, чтобы они дали нужные им показания и быстро закрыть дело.





Женщина решила рассказать, что происходило на самом деле. Она хочет одного – чтобы друзья, соседи, знакомые узнали правду и в будущем не затравили сына и дочь, а СК провел скрупулезное расследование.



Мать подростка: сына обозвали педофилом

"Мы боимся выходить на улицу, потому что об этой истории написали все СМИ и показали все телеканалы. Да, наша фамилия и деревня нигде не указаны, но местные знают, обсуждают, тыкают пальцем. Сына в лицей не взяли. Не могу представить, как дочке в школу с таким клеймом идти. Там и половины правды нет", – рассказывает 35-летняя Алина*, мать 8-летней Ульяны и 16-летнего Артура, которые оказались фигурантами уголовного дела.





Алина – многодетная мать, воспитывает семерых детей, Артур – самый старший из них, единственный сын.





Согласно данным, опубликованным УВД Гродненского облисполкома, 16-летний мальчик запугал малолетних детей, заставил совершать действия интимного характера с его младшей сестрой, а сам наблюдал за происходящим со стороны.









В отношении парня СК Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 170 УК Беларуси (понуждение к совершению действий сексуального характера). Она предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.





Мать не понимает, как в деле оказались такие факты, ведь ее дети рассказывают совсем другую историю. Исходя из возбужденного дела, напрашивается вывод, что мать заявила на собственного сына в милицию. Алина объясняет, что она только хотела защитить свою дочку, она уверена – старший сын ни в чем не виноват.





Сначала подозрение вызвало поведение Ульяны. Раньше девочка постоянно гуляла на улице, а после 7 августа перестала выходить, поясняя, что ей нужно книжку дочитать, таблицу умножения выучить, что-то дорисовать или помочь маме ставить закатки.





Спустя неделю мать узнала, что в тот день дочку заставляли раздеваться 10-летние мальчики из деревни.





Дети показали на Артура

"Это в субботу было (17 августа), я жарила драники на кухне, Артур на качелях катался. И тут на него начала соседка кричать, мама 6-летнего мальчика", – вспоминает Алина.





"Ты педофил, видел, что над сестрой издеваются, и ничего не сделал", – услышала мать через открытое окно и тут же отправилась выяснять ситуацию. Она уточнила, что соседка ни в чем не обвиняла Артура, просто упрекала.





В тот же день Ульяна рассказала ей, что 10-летние Давид и Михей 7 августа заставляли ее раздеться и лечь на землю, угрожали, что если она не согласится, расскажут другие истории. Девочка их встретила за овощехранилищем, когда шла рвать яблоки. Она говорит, что на уговоры не согласилась, только подняла майку.





"Я помню тот день, дочка вернулась без яблок, вся в слезах, сказала, что упала с яблони и пошла прилечь", – вспоминает мать.





Женщина отправилась на разговор к родителям мальчишек, но дети заявили, что рассказывать ничего не будут. Тогда Алина вызвала милицию. К делу подключился Следственный комитет. Как уверяет мать, некоторых детей следствие не успело опросить. Михея в тот же вечер увезли в другой город к родителям, еще некоторых – на следующий день.





"Шестилетний Никита сказал, что Артур всех заставлял. Потом Никиту увезли из деревни. Следователи говорят, что не хотят впутывать в историю других детей, мол, их все равно не накажут, потому что им нет 14 лет. Они зациклились на Артуре, ему 16, возраст уголовной ответственности. Он самый старший из этой компании, но он никого не заставлял ничего делать", – отметила Алина.









Игры на раздевание за чипсы и конфеты

Из обрывистых рассказов своих и соседских детей родители Ульяны и Артура смогли сложить примерную картинку происходящего. Всего известно четыре эпизода, когда сельские дети гурьбой уходили в лес или за овощехранилище и играли в раздевание.





Родители предполагают, что ребята начали это делать после того, как одна из старших девочек показала компании ребят, в том числе и младшим школьникам, интимный ролик. По словам Алины, после этого просмотра дети могли начать играть во взрослых, а инициатором, скорее всего, стала 11-летняя девочка Наташа.





"Она говорила детям: "Если не разденетесь, не куплю чипсы". Ульянка рассказала, что вчера Наташа просила не впутывать в это дело ее, за это обещала купить чипсы и конфеты. Просила, чтобы всю вину свалила на Артура, потому что ее мама будет ругать", – добавляет подробности Алина и вспоминает, как однажды в магазине дочка ей заявила: "Если ты не купишь мне чипсы, их мне купит Наташа. У ее бабушки пенсия 7 числа, и за одно дело она мне купит".





При чем здесь 16-летний подросток?

Ставший фигурантом уголовного дела Артур в нынешнем году окончил 9 классов. Большую часть времени он жил у бабушки в соседнем от родителей доме. Мать объясняет, что сначала бабушка помогала ухаживать за детками, которые часто болели. А когда Артур подрос, то сам захотел остаться у бабушки с дедушкой, потому что младшие сестры его обижали, а у бабушки большой дом, спокойно, есть отдельная комната.





В то, что Артур мог заставлять что-то делать местных детей и свою сестру, не верят ни родители, ни соседи, которые хорошо знают мальчика. Объясняют – он слишком спокойный, щуплый, тихий.





"Эти 10-летние мальчики, 11-летние девочки – боевые шустрые, они намного умнее и хитрее нашего Артура. Некоторые из них уже курят, пиво пробовали", – говорит мать.





По ее словам, сыну хоть и 16 лет, но по развитию он сильно отстает от сверстников, в школе учился по специальной программе. Всегда рос тихим и спокойным мальчиком, никогда не мог даже за себя постоять.





"В этом году у него третьеклашки отобрали и разбили ему очки. Он не смог себя защитить. Он как тюфяк – слабохарактерный, слабовольный", – приводит пример Алина.









Дочка и сын признались: когда дети играли во взрослых, Артур только один раз присутствовал среди них.





"Это было в лесу. Все пошли, и он пошел. Я спрашивала, у него, почему не увел сестру, когда ее заставляли раздеваться, он пожимал плечами", – говорит мать.





По ее словам, подозрение у следователей вызвал тот факт, что они нашли в планшете Артура интимный ролик. Мать объяснила, что сын пока не интересуется такими роликам, не гуляет с девочками. Подросток пояснил, что в его планшете следователи нашли тот же ролик, который раньше показывала всем детям девочка из их компании. Тогда прервался интернет, поэтому Артур ввел в поисковик то же название, чтобы досмотреть до конца.





Родители: "Детей запугали при допросе"

Семья сейчас не может понять, как вышло, что ее сын стал единственным подозреваемым по неприятной статье. Родители убеждены: он не мог быть инициатором этой странной игры, просто оказался не в то время не в том месте. А остальные дети испугались милиции и того, что их будут ругать родители, и решили все скинуть на тихого Артура, который не сможет себя защитить.





"В интернете написали, что Артур заставлял раздеваться Ульяну, заставлял что-то делать других детей. Это неправда. И непонятно, откуда взялось. Во время допроса, как говорит Артур, его запугали. Даже нам сложно с ним разговаривать. Ему скажешь, что было так, он повторит, скажешь, что было по-другому – тоже повторит", – вспоминает мать.





И приводит пример:





"Ульяну следователь отвела в сторонку и сказала, что если она все скажет на брата, то она уедет, и дочка ее никогда не увидит. Она испугалась и все так сказала. Как дети могут нормально что-то рассказывать, когда вокруг ходят следователи в форме, с оружием. Когда в субботу вечером допрашивали Артура, следователь стучала кулаком по столу, говорила, что если сын не скажет правду, то его не отпустят домой, а когда шел допрос дома, то говорила, что посадят сына в мешок на сутки".





Этот факт подтвердил и сам подросток.





Сейчас Алина жалеет, что сразу не попросила пригласить адвоката. В день допроса детей, который шел до полуночи, она была в шоковом состоянии, поэтому подписала протокол допроса, даже не прочитав, что там написано. Также не останавливала следователей, когда понимала, что на детей давят.





"Не знаю, откуда взялись эти показания, Артур такого не говорил, он все отрицает. Дома дети рассказывают совсем другое, дочка со слезами доказывает, что Артур ни при чем", – добавляет Алина.





Сейчас родители хотят добиваться, чтобы расследование дела велось с большей тщательностью, чтобы в него включили всех детей, которые участвовали в играх на раздевание и, наконец, докопались до правды.





"Следствие еще идет, еще не всех детей опросили, не все факты до конца проверили, но на всю страну назвали моего сына виновным. Ребенок сейчас в подавленном состоянии, он несколько дней практически не выходит на улицу, почти все время сидит дома", – делится мать.









Родители уверяют, что именно эта еще не расследованная до конца история, уже успела испортить планы Артура. Мальчик мечтал пойти учиться на повара и после 9 класса подал документы в лицей. Сначала семье сказали, что он поступил, а в день, когда появилась новость об уголовном деле, позвонили из лицея и сообщили, что ребенок не прошел по баллам.





*Имена всех героев статьи изменены