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Минский программист рассылал знакомым требование взорвать метро

Столичному жителю в одном из мессенджеров пришло сообщение с неизвестного номера на арабском и английском языках.


В нем говорилось, что получателю нужно взять пакет с самодельным взрывным устройством в определенном месте и отнести на одну из станций метро. В случае отказа его родственникам и близким грозит расправа, а при успешном выполнении «задания» ожидает денежное вознаграждение в 15 тысяч долларов США.

Минчанин серьезно отнесся к полученным угрозам и обратился в милицию.

Как утверждает ГУБОПиК, сообщение  своему знакомому отправил 21-летний житель г. Минска, который работает инженером-программистом на одном из частных унитарных предприятий. 


По данным следователей, точно такие же сообщения молодой человек отправил еще трем своим знакомым.

Собранные материалы по данному факту направлены в Управление Следственного комитета по г. Минску для дачи правовой оценки действиям «шутника».
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