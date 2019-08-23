Минский программист рассылал знакомым требование взорвать метро





В нем говорилось, что получателю нужно взять пакет с самодельным взрывным устройством в определенном месте и отнести на одну из станций метро. В случае отказа его родственникам и близким грозит расправа, а при успешном выполнении «задания» ожидает денежное вознаграждение в 15 тысяч долларов США.





Минчанин серьезно отнесся к полученным угрозам и обратился в милицию.





Как утверждает ГУБОПиК, сообщение своему знакомому отправил 21-летний житель г. Минска, который работает инженером-программистом на одном из частных унитарных предприятий.









По данным следователей, точно такие же сообщения молодой человек отправил еще трем своим знакомым.





Собранные материалы по данному факту направлены в Управление Следственного комитета по г. Минску для дачи правовой оценки действиям «шутника».



