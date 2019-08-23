Пьяный сельчанин с топором бросался на милиционеров





Вблизи многоквартирного дома правоохранители обнаружили мужчину с топором. На устное требование милиционеров положить «холодное оружие» на землю и добровольно сдаться мужчина не отреагировал и направился в их сторону.





Сотрудники произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего мужчина испугался и попытался скрыться в направлении гаражного массива, где на его пути встретился законопослушный гражданин, который оказал помощь сотрудникам милиции в задержании «беглеца».





Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (2,2 промилле), ранее был судим. Он задержан, по данному факту проводится проверка, сообщает УВД Брестского облисполкома.



