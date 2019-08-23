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Пьяный сельчанин с топором бросался на милиционеров

На линию «102» поступило сообщение от жительницы деревни Слобудка Пружанского района о том, что сожитель, 1982 года рождения, угрожает ей топором. На вызов выехали сотрудники Пружанского РОВД.


Вблизи многоквартирного дома правоохранители обнаружили мужчину с топором. На устное требование милиционеров положить «холодное оружие» на землю и добровольно сдаться мужчина не отреагировал и направился в их сторону. 

Сотрудники произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего мужчина испугался и попытался скрыться в направлении гаражного массива, где на его пути встретился законопослушный гражданин, который оказал помощь сотрудникам милиции в задержании «беглеца».

Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (2,2 промилле), ранее был судим. Он задержан, по данному факту проводится проверка, сообщает УВД Брестского облисполкома.
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