Пьяный сельчанин с топором бросался на милиционеров
На линию «102» поступило сообщение от жительницы деревни Слобудка Пружанского района о том, что сожитель, 1982 года рождения, угрожает ей топором. На вызов выехали сотрудники Пружанского РОВД.
Вблизи многоквартирного дома правоохранители обнаружили мужчину с топором. На устное требование милиционеров положить «холодное оружие» на землю и добровольно сдаться мужчина не отреагировал и направился в их сторону.
Сотрудники произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего мужчина испугался и попытался скрыться в направлении гаражного массива, где на его пути встретился законопослушный гражданин, который оказал помощь сотрудникам милиции в задержании «беглеца».
Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (2,2 промилле), ранее был судим. Он задержан, по данному факту проводится проверка, сообщает УВД Брестского облисполкома.
13:20 23/08/2019