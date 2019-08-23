Сезон сбора брусники начался. Каких ягод в белорусских лесах больше всего в 2019 году?
В Минской области открыт сезон сбора брусники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ягода созрела, и лесники отмечают, что урожай ожидается неплохой.
Кстати, некоторые места до сих пор радуют черникой и голубикой. Но больше всего в 2019 году в лесах было малины.
Главный лесничий Червенского лесхоза Виктор Казаков рассказал, что больше всего в этом сезоне видел малины.
- По чернике плоховато было – сказались весенние заморозки. Надеемся, что после этих обильных дождей в лесу подстилка промочилась и урожай грибов нас порадует.
А уже в начале сентября в Минской области можно будет идти и по клюкву. В этом году ягода не самая крупная, но накопить на зиму хватит.
10:35 23/08/2019