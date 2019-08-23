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Сезон сбора брусники начался. Каких ягод в белорусских лесах больше всего в 2019 году?

В Минской области открыт сезон сбора брусники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ягода созрела, и лесники отмечают, что урожай ожидается неплохой.


Кстати, некоторые места до сих пор радуют черникой и голубикой. Но больше всего в 2019 году в лесах было малины.

Главный лесничий Червенского лесхоза Виктор Казаков рассказал, что больше всего в этом сезоне видел малины.

- По чернике плоховато было – сказались весенние заморозки. Надеемся, что после этих обильных дождей в лесу подстилка промочилась и урожай грибов нас порадует.

А уже в начале сентября в Минской области можно будет идти и по клюкву. В этом году ягода не самая крупная, но накопить на зиму хватит.
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