По делу о гибели юного тяжелоатлета в Лиде вынесен приговор
Удары в область грудной клетки во время драки в раздевалке были такой силы, что у 16-летнего спортсмена остановилось сердце.
Суд Щучинского района Гродненской области огласил приговор по делу о гибели 16-летнего тяжелоатлета, обвиняемый приговорен к длительному сроку в исправительной колонии.
Трагедия случилась 1 апреля, когда в раздевалке училища в Лиде, где готовят спортсменов, случился конфликт между двумя юношами. По данным следствия, юному штангисту было нанесено несколько ударов в область грудной клетки.
"Суд признал виновным фигуранта дела и приговорил его к девяти годам лишения свободы", - сообщили в Sputnik в пятницу в суде.
Приговор суда первой инстанции неокончательный и может быть обжалован в установленном порядке.
Первоначально следователи возбудили против задержанного дело за причинение смерти по неосторожности. Потом оно было переквалифицировано и судили его за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее за собой по неосторожности смерть человека. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
10:25 23/08/2019