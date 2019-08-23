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По делу о гибели юного тяжелоатлета в Лиде вынесен приговор

Удары в область грудной клетки во время драки в раздевалке были такой силы, что у 16-летнего спортсмена остановилось сердце.

Суд Щучинского района Гродненской области огласил приговор по делу о гибели 16-летнего тяжелоатлета, обвиняемый приговорен к длительному сроку в исправительной колонии.

Трагедия случилась 1 апреля, когда в раздевалке училища в Лиде, где готовят спортсменов, случился конфликт между двумя юношами. По данным следствия, юному штангисту было нанесено несколько ударов в область грудной клетки.

"Суд признал виновным фигуранта дела и приговорил его к девяти годам лишения свободы", - сообщили в Sputnik в пятницу в суде.


Приговор суда первой инстанции неокончательный и может быть обжалован в установленном порядке.

Первоначально следователи возбудили против задержанного дело за причинение смерти по неосторожности. Потом оно было переквалифицировано и судили его за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее за собой по неосторожности смерть человека. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Sputnik.by
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