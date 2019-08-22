Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

«Лёгкие» деньги: мошенник вогнал в крупные кредиты около десятка людей

Молодой человек обманным путём оформлял кредиты на других людей. Уже известно о восьми пострадавших.

Гродненец 1992 года рождения втирался в доверие к людям, представлялся им владельцем крупной богатой фирмы и просил помочь с переводом денег. Взамен платил 100 белорусских рублей. А после того, как получал доступ к банковской карточке и мобильному приложению, брал кредиты. Таким образом, на имя одного пострадавшего 1986 года рождения он взял кредит на сумму 3 340 рублей, на другого, 1984 года рождения, — на 5 000 рублей. Потерпевшие о том, что их обманули, узнавали только, когда из банка поступали сообщения о задолженности.

В Октябрьский РОВД уже обратились 8 человек. Милиция ищет и других пострадавших. Если вы оказались в подобной ситуации, сообщить об этом можно по телефону +375-29-57-23-012, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома, пишет "Вечерний Гродно".
Поделиться
Последние известия


Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.
Игорь Масловский
#ЗА


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё