Гродненец 1992 года рождения втирался в доверие к людям, представлялся им владельцем крупной богатой фирмы и просил помочь с переводом денег. Взамен платил 100 белорусских рублей. А после того, как получал доступ к банковской карточке и мобильному приложению, брал кредиты. Таким образом, на имя одного пострадавшего 1986 года рождения он взял кредит на сумму 3 340 рублей, на другого, 1984 года рождения, — на 5 000 рублей. Потерпевшие о том, что их обманули, узнавали только, когда из банка поступали сообщения о задолженности.



