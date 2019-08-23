Куда и за сколько летают богатые беларусы

1. Возглавляет рейтинг дорогих рейсов — авиапутешествие пары из Минска в Лас-Вегас. Поездка бизнес-классом в мировой центр развлечений обошлась в 14 тысяч рублей. В «город греха» состоятельных туристов традиционно привлекают не только многочисленные казино, но и ежедневные шоу и концерты.





2. Чуть меньше заплатила пара, вылетающая из Беларуси в Эквадор. Так перелет в город Манта стоил 11 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что подобная экзотика постепенно завоевывает внимание богатых пассажиров.





3. На третьем месте рейс из Минска в Катманду, который стоил туристу 6,614 рублей.





4. За ту же стоимость приобрела места в бизнес-классе семья из четырех человек, летящая в Нью-Йорк. При этом прошлым летом данный маршрут находился на втором месте среди самых дорогих авиапутешествий.





5. Замыкает пятерку элитных бронирований — перелет в Катанию за 6 тысяч рублей.









6. Далее в рейтинге идет поездка из Минска в Лос-Анджелес за 5,357 рублей.





7. На седьмом месте поездка из столицы Беларуси в столицу Индии за 5 тысяч рублей.





8. А на восьмом расположилось авиапутешествие во Флоренцию за 4,832 рубля.





9. На предпоследнем месте топа авиабилеты туда-обратно из Минска в Бангкок, которые стоили путешественнику — 4,393 рубля. В 2018 году столица Таиланда также попала в топ-10, однако тогда путешественник заплатил на тысячу рублей больше за перелет туда-обратно.





10. Замыкает десятку роскошных бронирований перелет на Бали за 4 тысячи рублей.