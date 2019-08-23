



Профсоюзы анализировали среднюю цену на базовый набор товаров: пиджак, жилет, костюм-двойка и тройка, спортивный костюм, туфли, кеды, кроссовки, рубашка и блуза с длинным и коротким рукавом, канцелярские и письменные принадлежности для учеников разных возрастных групп, пишет tut.by.





Мониторинг стоимости одежды, обуви, канцелярских и письменных товаров для школьников показал, что дороже всего собрать в школу и старших, и младших школьников, причем как девочек, так и мальчиков, в Минске. «Так, на девочку-старшеклассницу столичным родителям придется потратить порядка 1192 рублей, в то время как в Брестской области примерно такой же комплект обойдется в 774 рубля. На сына — ученика младших классов минская семья в преддверии нового учебного года израсходует около 1064 рублей, а витебская — 553 рубля», — сообщает Федерация профсоюзов.









— На наш взгляд, такие перекосы недопустимы, ведь и в столице живут семьи с разным уровнем доходов. Школьники и содержимое их рюкзаков по всей стране — одни и те же. Так почему же столичная семья должна переплачивать практически вдвое? — резонно отмечает председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. МАРТ пообещал проанализировать данную проблему и проинформировать о результате участников экспертного совета и общественность.





В этом году оптимальная экипировка школьника будет стоить родителям до 890 рублей, сообщали ранее в МАРТ. «В этом году оптимальная экипировка, включая одежду, обувь, галантерейные товары, школьные письменные и канцелярские принадлежности, для учеников младших классов обойдется в сумму до 750 рублей, для старших классов — до 890», — рассказывала начальник отдела потребительского рынка МАРТ Наталья Мельникова.