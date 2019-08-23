Главный редактор "Ежедневника" в течение последних месяцев опубликовал несколько статей, посвященных коррупции в белорусской системе здравоохранения, передает "Еврорадио"





Сюжет БТ, посвященный Сацуку, строится на оперативных материалах "дела врачей" и видеозаписях допросов.





На записи, снятой скрытой камерой в офисе какого-то бизнесмена, видно, как Сацук получает от кого-то конверт. Авторы сюжета утверждают, что в конверте были деньги, за которые журналист пообещал написать статью, чтобы очернить конкурентов этого самого бизнесмена.









В сюжете также показан Виктор Медведский, которого называют "участником уголовного процесса за уклонение от уплаты налогов". По его словам, он передавал Сацуку информацию о продаже компании Macopharma по завышенным ценам. За публикацию этих сведений Медведский якобы передал журналисту 3000 долларов. Потом Медведский говорит, что заказывал Сацуку еще одна статья, вышедшую в январе 2019 года, и в общей сложности заплатил 5000 долларов.





Авторы телесюжета подчеркивают, что деятельность журналиста следует оценить с уголовно-процессуальной стороны.