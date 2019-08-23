БТ обвинило главреда "Ежедневника" в публикации заказных статей
Главный редактор интернет-газеты "Ежедневник" Сергей Сацук стал героем телесюжета в программе новостей на канале "Беларусь 1". Сюжет посвящен нашумевшему "делу медиков". В нем утверждалось, что Сацук занимался публикацией заказных статей на медицинские темы.
Главный редактор "Ежедневника" в течение последних месяцев опубликовал несколько статей, посвященных коррупции в белорусской системе здравоохранения, передает "Еврорадио".
Сюжет БТ, посвященный Сацуку, строится на оперативных материалах "дела врачей" и видеозаписях допросов.
На записи, снятой скрытой камерой в офисе какого-то бизнесмена, видно, как Сацук получает от кого-то конверт. Авторы сюжета утверждают, что в конверте были деньги, за которые журналист пообещал написать статью, чтобы очернить конкурентов этого самого бизнесмена.
В сюжете также показан Виктор Медведский, которого называют "участником уголовного процесса за уклонение от уплаты налогов". По его словам, он передавал Сацуку информацию о продаже компании Macopharma по завышенным ценам. За публикацию этих сведений Медведский якобы передал журналисту 3000 долларов. Потом Медведский говорит, что заказывал Сацуку еще одна статья, вышедшую в январе 2019 года, и в общей сложности заплатил 5000 долларов.
Авторы телесюжета подчеркивают, что деятельность журналиста следует оценить с уголовно-процессуальной стороны.
09:17 23/08/2019