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БТ обвинило главреда "Ежедневника" в публикации заказных статей

Главный редактор интернет-газеты "Ежедневник" Сергей Сацук стал героем телесюжета в программе новостей на канале "Беларусь 1". Сюжет посвящен нашумевшему "делу медиков". В нем утверждалось, что Сацук занимался публикацией заказных статей на медицинские темы.

БТ обвинило главреда "Ежедневника" в публикации заказных статей
Главный редактор "Ежедневника" в течение последних месяцев опубликовал несколько статей, посвященных коррупции в белорусской системе здравоохранения, передает "Еврорадио".

Сюжет БТ, посвященный Сацуку, строится на оперативных материалах "дела врачей" и видеозаписях допросов.

На записи, снятой скрытой камерой в офисе какого-то бизнесмена, видно, как Сацук получает от кого-то конверт. Авторы сюжета утверждают, что в конверте были деньги, за которые журналист пообещал написать статью, чтобы очернить конкурентов этого самого бизнесмена.


В сюжете также показан Виктор Медведский, которого называют "участником уголовного процесса за уклонение от уплаты налогов". По его словам, он передавал Сацуку информацию о продаже компании Macopharma по завышенным ценам. За публикацию этих сведений Медведский якобы передал журналисту 3000 долларов. Потом Медведский говорит, что заказывал Сацуку еще одна статья, вышедшую в январе 2019 года, и в общей сложности заплатил 5000 долларов.

Авторы телесюжета подчеркивают, что деятельность журналиста следует оценить с уголовно-процессуальной стороны.
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