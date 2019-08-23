Инцидент произошел в полуфинале чемпионата мира в Аргентине. Паршаков ударил Гудыно сразу после того, как они закончили танец.





Организаторы чемпионата дисквалифицировали пару и предложили Гудыно написать заявление на партнера, но она отказалась.





Паршаков и Гудыно – супруги, воспитывающие двух детей.





Позже Паршаков записал видеообращение, где объяснил ситуацию.









«Так получилось, что в связи с турами оркестра и нашими поездками по работе, музыку и хореографию мы доделывали уже по приезду в Буэнос-Айрес. Конечно же, это были тренировки каждый день до 3 часов ночи, нервы, срывы и слезы... Но мы держались и продолжали делать то, что умеем – делать круто!





Вчера был полуфинал чемпионата мира. Станцевав, мы вышли и поругались из-за того, что не все получилось так, как хотелось. Жаль, что наши эмоции увидели некоторые люди из организаторов и неправильно восприняли наши эмоции. Нам очень жаль, что такая ситуация привела нас к дисквалификации.





Ну что мы можем тут сказать.... Нам не то, что обидно, жалко, грустно, хочется рыдать... Просто большая мечта не осуществилась.





Конечно же, нам очень обидно, что именно мы не сдержались в нервной ситуации. Мы очень надеемся, что наша ситуация послужит примером для всех особо эмоциональных пар и вы будете еще больше любить и ценить друг друга!» – сообщил Паршаков.