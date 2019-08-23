



"Что останавливает? Отсутствие соответствующего закона. Как только парламент примет и президент подпишет - мы внедрим такой функционал", - отметил Цегельник.





Базы по допускам и страховкам ведутся контролирующими эти вопросы организациями, поэтому считав номерной знак система сможет проверить конкретный автомобиль. Автоматизация процедуры позволит разгрузить инспекторов, предоставив дополнительные возможности по выполнению иных служебных обязанностей, подчеркнул врио по должности начальника Госавтоинспекции.









В настоящее время функционал камер позволяет фиксировать нарушения скоростного режима, правил остановки и стоянки. С 1 августа в список дополнительно вошли: мониторинг состояния транспортных потоков - в частности, для определения дорожных заторов, фиксация таких нарушений, как выезд на встречную полосу, движение в запрещенных зонах, поворот или разворот в нарушение требований, возможность распознавания регистрационных знаков транспортных средств, зарегистрированных в России, Украине, Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Германии, Молдове, Казахстане, Болгарии, Румынии, Словении, Словакии.



