Парни пошли в учителя? Интересные факты о нынешней приемной кампании





Приемные комиссии белорусских вузов вздохнули с облегчением — с планом набора новобранцев на первый курс справились. Успели оценить и качественные характеристики недавних абитуриентов: в большинстве своем за высшим образованием идут ребята подготовленные. Есть, правда, специальности, которые не сильно прельщают современную молодежь. Так, имея лишь 199 баллов из 400 возможных, можно было стать первокурсником бюджетного отделения Белорусского государственного технологического университета. «Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов» — название специальности, где в нынешнем году сложился самый маленький проходной балл, звучит, мягко говоря, неромантично. Но это будущие инженеры-механики: конструкторы, новаторы, контролеры на производстве и исследователи в одном флаконе. Такие профи на предприятиях нужны, однако молодые люди перспективы не увидели.





А вот Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ликует: в нынешнем году побит рекорд востребованности их IT-направлений.





— Интерес растет со стороны не только абитуриентов, но и работодателей. От запросов последних формируем и набор. На первый курс бюджетного и платного отделений набрали в итоге 3,5 тыс. человек. За последние два года прием увеличили на 600 ребят! Конкурс по вузу — больше двух человек на место, — рассказал ректор БГУИР Вадим Богуш.









Самый высокий проходной балл — 354 — здесь сложился на специальности «Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)». Среди будущих разработчиков виртуальных развлечений конкурс аж 6,7 человека на место.





Ректора БГУИР порадовал и тот факт, что даже на платное отделение были зачислены молодые люди с проходным баллом более 300.





— Абитуриенты пришли подготовленные, способные осваивать интенсивные и сложные учебные программы, которые мы, к слову, ежегодно обновляем, — отметил В. Богуш.





Интересную тенденцию наблюдают и в Белорусском государственном педагогическом университете имени М. Танка. Все больше парней мечтают стать учителями. (Хотя от себя добавим, что этот вывод преждевременный, надо смотреть, сколько учителей-мужчин позже придет в школы. Так как многие парни поступают в педвузы только ради диплома. Получают его и идут работать в милицию или КГБ, например, -- Прим.)





— Наш университет оказался привлекательным не только для девушек. Теперь на факультете зического воспитания 65 % юношей, на историческом — около 50 %, на физико-математическом — более 40 %, — рассказал проректор по учебной работе БГПУ Александр Маковчик.





Всего же в вузе на бюджетные места претендовали более 1 600 ребят, однако билет первокурсника получат лишь 850.





— Абитуриенты сознательно выбирают педагогическую профессию — престиж учительского труда растет, — радуется А. Маковчик. — Судите сами: средний конкурс по вузу — более двух человек на место. На некоторых специальностях, как, например, «Русский язык и литература. Иностранный язык», доходил до 10. Абитуриентами нынешнего года весьма довольны: к нам поступили более 150 обладателей медалей и красных дипломов колледжей.





Будут учиться в вузе и 200 выпускников профильных классов педагогической направленности. Ребята могли поступать в университет без экзаменов: главное, чтобы отметки в аттестате были высокими и имелось портфолио с практическими наработками. Представитель вуза подчеркнул, что средний балл у таких ребят — 8,9.









Наибольший рост проходного балла в педагогическом университете был зафиксирован на специальности «Математика и информатика». По сравнению с прошлым годом он увеличился на 115 пунктов!





Рекордсменом вступительной кампании — 2019 стал Белорусский государственный университет. Здесь сложился самый высокий по стране проходной балл — 385. И традиционно — на специальность «Международное право» факультета международных отношений.