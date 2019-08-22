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Названа цена за пользование школьными учебниками в новом учебном году

В новом учебном году плата за пользование учебниками составит Br12,75 для школьников и Br5,1 - для дошкольников. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве образования.


В Минобразования напомнили, что в 2018 году плату за пользование учебниками в белорусских школах привязали к базовой величине. В соответствии с постановлением Совета Министров от 28 августа 2018 года №621 стоимость комплекта для осваивающих содержание образовательных программ дошкольного образования составит 0,2 базовой величины (1 БВ - Br25,5), общего среднего - 0,5 БВ. В министерстве проинформировали, что каких-либо изменений в постановление не вносилось, а значит родителям школьников за учебники нужно будет заплатить Br12,75 (Br12,25 - в прошлом учебном году), дошкольников - Br5,1.(Br4,9).

Как сообщалось, к новому учебному году планируется выпустить 73 новых учебных издания. День знаний в Беларуси пройдет 2 сентября, в понедельник. К занятиям приступят 1 млн 30 тыс. школьников, в том числе 115 тыс. первоклассников.
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