По крайней мере с 2013 года различные хакерские группировки организовывали многочисленные спуфинг-атаки, целевые фишинговые атаки с внедрением вредоносного ПО для нападения на другие медицинские центры, а также другие виды атак. Они были направлены не только против исследовательских центров, но и производителей медицинского оборудования, биотехнологических и фармацевтических компаний, в том числе из США и Японии.





Целью хакеров была кража данных, например, об испытаниях разработанных препаратов, научной информации и документов о финансировании исследований. В ходе атак в их руки попадала идентифицирующая персональная информация пациентов и защищённая медицинская информация, а также конфиденциальные исследовательские работы.









FireEye считает, что хакеров интересуют не столько сами исследования, сколько их финансовая ценность. По мнению авторов отчёта, благодаря украденным данным китайские корпорации смогут вывести на рынок новые лекарства от рака раньше, чем их западные конкуренты.



