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Поразительное чудище выловили в Эгейском море у побережья провинции Чанаккале, Турция. Такой счастливой — или не очень — находкой гордые рыбаки поспешили поделиться с простыми пользователями Сети, изрядно тех напугав.

Турецкие рыбаки, на своём веку повидавшие многое, изрядно удивились, обнаружив среди своей добычи пятиметровую акулу. После всяческих измерений оказалось, что махина весит около тонны, пишет NTV.





В Эгейском море водится множество акул самых разных видов, но таких размеров хищницу рыбаки ещё ни разу не встречали. И хоть большая часть местных акул безобидна и не нападает на людей, никто не захочет встретиться с таким гигантом в открытом море.









Разумеется, рыбаки изъявили желание сфотографироваться с редкой находкой. А затем их примеру последовали простые жители, заметившие чудище в порту, куда вечером привезли добычу. Эти фото сразу попали в соцсети и разошлись по местным СМИ.



