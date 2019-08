Несмотря на свой возраст, у Миши уже есть своя игра в App Store, визитки и ежемесячный заработок.









О МИНСКЕ:





— Сейчас я не хочу здесь жить по двум причинам: в Лондоне действительно самое лучшее образование, лучшие школы. Ну и в Беларуси есть закон, что все мальчики после школы и университета идут в армию, а я в армию не хочу. Я бы хотел продолжать приезжать в Минск, скажем, 6−7 раз в год, но жить мне нравится больше в Лондоне.





О СВОЕМ ПЕРВОМ БИЗНЕСЕ В IT:





Мальчик уже успел выпустить несколько мобильных игр в App Store. За техническую часть отвечали нанятые им фрилансеры (одного из которых ему пришлось уволить).









— На вторую свою игру Dolphin Run я нанял китайца Биенана. Он не знал английского, как потом выяснилось, и общался со мной через гугл-переводчик. Однажды я записал ему видео, чтобы объяснить механику игры. Он сказал, что все сделает и все понял, но сам ничего не понял и игру сделал совсем не так. И когда через пару недель я попросил его показать результат, увидел, что в игре нет ничего из того, о чем я говорил в видео. Тогда я его уволил.





При этом Мише было не жалко его увольнять, а позже разработчик подал на него в суд, но проиграл «с позором».





К слову, спонсором IT-бизнеса Миши стал его отец.





— За все заплатил папа. Он не просил вернуть деньги, но когда я заработаю много, я отдам ему все, что он инвестировал.





К слову, эти игры уже приносят Мише доход, приблизительно по 200 фунтов каждый месяц.





О ПЕРВЫХ ТРАТАХ С ЗАРАБОТКА:





— Первые вырученные 10 фунтов я потратил на «Какашку единорога» для друга Бена, который хотел заказать ее с Amazon, но у него не было своего счета. Он отдал мне деньги наличными, а я купил ему эту слизь в банке — «Какашку единорога». Кстати, Amazon обещал прислать заказ три месяца назад, но все еще не прислал. Еще тратил деньги на карту Minecraft и на благотворительность — во Всемирный Фонд дикой природы.









О ТОМ, КЕМ ХОЧЕТ СТАТЬ, КОГДА ВЫРАСТЕТ:





— Ученым. Я хочу изучать космос, как Стивен Хокинг. Я недавно прочитал его книгу Brief answers to the big questions («Краткие ответы на важные вопросы». — Прим. TUT.BY) и убедился, что мне нравятся вопросы, на которые должны отвечать ученые. Вот черная дыра — она плоская или у нее есть какая-то ширина? Есть ли другие разумные существа во Вселенной? Возможны ли путешествия во времени?





Фото: Дмитрий Брушко / AFISHA.TUT.BY