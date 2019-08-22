Необычный стеллаж в ТРЦ — это совместная идея благотворительного проекта KaliLaska и отечественного производителя одежды. Последний, кстати, каждый месяц будет класть на Полку 1 000 вещей. Собранную одежду будут передавать нуждающимся по всей Беларуси: многодетным семьям, опекунам, людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, социальным организациям разных направлений.









— Сейчас нам удается собирать 17 т одежды ежемесячно, но даже такого количества вещей недостаточно, чтобы «одеть» всех белорусов, которым это жизненно необходимо, — рассказывает руководитель благотворительного проекта KaliLaska Наталья Горячая. — Мы всегда ищем новые пути развития нашего проекта, и когда к нам поступило предложение присоединиться к Полке (не)нужных вещей, мы сразу же согласились.

Что можно оставить на благотворительном стеллаже?

Любую одежду, кроме белья и чулочно-носочных изделий. Обувь и аксессуары не принимаются.





Можно, буквально, прийти в магазин в старой одежде, купить обновку и оставить старый предмет гардероба на Полке (не)нужных вещей. Если все старые одежки нежно любимы и расстаться вы с ними не готовы, поучаствовать в благотворительной акции все равно не возбраняется: принимают и новые вещи с бирками.





Фото предоставлено организаторами



