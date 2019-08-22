Мужчина из д.Вальки 1969 г.р. 13 августа ушел в лес за ягодами и грибами. С собой он взял ведро и ножик.





Его сожительница обратилась в Витебский РОВД только спустя два дня. Сотрудники милиции, военнослужащие в/ч 5524 и местные жители незамедлительно развернули поисковые мероприятия: прочесывали местность, опрашивали возможных очевидцев.





Поиски осложнялись тем, что у потерявшегося ни мобильного телефона, ни других средств связи при себе не было. Как позже выяснилось, к тому же мужчина успел уже далеко уйти.









В лесу в какой-то момент ему стало плохо. А когда он пришел в себя, то понял, что заблудился. Стал искать дорогу домой, вышел к какой-то реке и несколько дней прожил вблизи нее, питаясь ягодами и речной водой.





Набравшись сил, грибник продолжил путь. Только вот он не приближался к дому, а отдалялся от него. В итоге своего «путешествия» незаметно для себя оказался на территории Смоленской области России.





А 21 августа вернулся обратно в Беларусь – в приграничной деревне Кожуровщина Лиозненского района потерявшемуся грибнику встретился пастух. Он-то и рассказал, какой длинный путь проделал мужчина.





Пастух помог ему сориентироваться и показал направление дороги к дому.





Сегодня грибник благополучно вернулся домой. Его осмотрели медики – к счастью, помощь не потребовалась, сообщает МВД.



