Информация об ущербе опубликована в Телеграм-канале СК













Напомним, дерзкое ограбление ювелирного магазина «Яхонт» в центре Минска произошло в субботу, 17 августа. Двое неизвестных зашли в торговый зал на ул. Киселева, распылили перцовый газ и надели наручники продавцам. После чего разбили витрины и, забрав драгоценности, скрылись с места преступления.





Заметим, что это уже четвертое ограбление в истории магазина.





Грабители разыскиваются.





Однако, если преступление тщательно планировалось, то, вполне возможно, что преступники уже вне террритории Беларуси.