Ограбление века: из "Яхонта" унесли драгоценностей на полмиллиона долларов
Ущерб от ограбления магазина «Яхонт» оценен более чем в миллион рублей. Преступникам удалось скрыться.
Информация об ущербе опубликована в Телеграм-канале СК
Напомним, дерзкое ограбление ювелирного магазина «Яхонт» в центре Минска произошло в субботу, 17 августа. Двое неизвестных зашли в торговый зал на ул. Киселева, распылили перцовый газ и надели наручники продавцам. После чего разбили витрины и, забрав драгоценности, скрылись с места преступления.
Заметим, что это уже четвертое ограбление в истории магазина.
Грабители разыскиваются.
Однако, если преступление тщательно планировалось, то, вполне возможно, что преступники уже вне террритории Беларуси.
"Белорусский партизан"
17:01 22/08/2019