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Ограбление века: из "Яхонта" унесли драгоценностей на полмиллиона долларов

Ущерб от ограбления магазина «Яхонт» оценен более чем в миллион рублей. Преступникам удалось скрыться.


Информация об ущербе опубликована в Телеграм-канале СК



Напомним, дерзкое ограбление ювелирного магазина «Яхонт» в центре Минска произошло в субботу, 17 августа. Двое неизвестных зашли в торговый зал на ул. Киселева, распылили перцовый газ и надели наручники продавцам. После чего разбили витрины и, забрав драгоценности, скрылись с места преступления.

Заметим, что это уже четвертое ограбление в истории магазина. 

Грабители разыскиваются.

Однако, если преступление тщательно планировалось, то, вполне возможно, что преступники уже вне террритории Беларуси.
"Белорусский партизан"
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