Сенсация! В Шклове нашли кучу 100-летних лаптей в идеальном состоянии

Необычная находка была обнаружена на чердаке здания, которое реконструируют. На данный момент существуют несколько версий того, как обувь, популярная в конце 19 века, могла оказаться в таком количестве в Шклове.









По наиболее вероятной, в Шклове в начале 20 века существовала артель по производству лаптей. «В 20 веке после революции промышленное производство только начинало развиваться. И лапти тогда виделись популярным видом обуви.





Тем более, что рядом со зданием, в котором лапти были обнаружены, располагались лавки, чуть дальше - торговые ряды, - говорят в местном историко-краеведческом музее». В пользу того, что лапти готовились именно для продажи указывает и то, что они не были в употреблении и были распределены по парам.





Возможно, разгадка кроется в самом назначении этого здания. По воспоминаниям местных жителей, долгое время оно принадлежало райпотребкооперации. Не исключено, что лапти хранились в нем для последующей реализации на территории района.





В музее указывают еще на одну интересную особенность.





«Это лапти-пахлопни, к тому же праздничные. То есть предназначались они для использования в торжественных случаях. Об этом говорит их форма, - заостряет внимание старший научный сотрудник музея Ирина Гапеева. - Любопытно то, что для Беларуси было характерно прямое плетение лаптей, а здесь оно косое и весьма профессиональное». И, возможно, именно технология плетения лаптей, известная предкам, позволила им сохраниться в первоначальном виде и практически в идеальном состоянии.









Работники музея находкой заинтересовались, и скоро популярная в 19 веке обувь пополнит экспозицию музея.





«Для нас подобная находка - это этнографическая сенсация. Мы сходимся во мнении, что лаптям около ста лет. И тем более удивительно, как они сохранились до нашего времени», - отметила директор Шкловского историко-краеведческого музея Лариса Силивестрова.





Немного истории: Лапти — самая распространённая на Руси обувь, плетёная из коры дерева. Первые упоминания о них встречают в документах, относящихся к X веку. Эта низкая обувь по некоторым данным использовалась в сельской местности до 1930-х. Плелись лапти из древесного лыка (могли быть липовые, вязовые и другие) или бересты. Самыми прочными и мягкими в этом ряду считались лыковые лапти, изготовленные из липового лыка.