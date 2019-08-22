Об этом Newsader узнал от анонимного источника в медицинских кругах, знакомого с обстоятельствами происшествия. От него издание получило фотографии выписки из истории болезни этого человека.





Речь идет о служившем по контракту военном водолазе. По данным информатора, он был одним из тех двух людей, которые погибли вскоре после того, как 8 августа были доставлены с военного полигона в Архангельскую областную клинику.





Из эпикриза следует, что мужчина, чьи личные данные журналистов попросили скрыть из уважения к тайне личной жизни, получил травмы нижних конечностей. По всей видимости, именно эта часть тела сильнее всего пострадала при взрыве.





"Согласно данной выписке, пострадавший получил всю необходимую помощь на данном этапе эвакуации, то есть он не умер бы от травм. Но далее его забрали коллеги из военного ведомства", – заявил источник, добавив, что "анализы пациента в документе предоставляют сведения о резком воспалительном процессе".





"Динамика этих показателей, к сожалению, уничтожена", – пояснил он.













По его словам, непосредственной причиной гибели пациента стал несовместимый с жизнью объем радиоактивного поглощения. Эти сведения не указаны в выписке: они стали известны источнику издания от дозиметриста Минобороны РФ, который прибыл в медучреждение около в 19:00 – примерно через два часа после прибытия туда самих пациентов.





Сделавший необходимые замеры специалист озвучил следующую информацию: один из пострадавших получил дозу в 9 тысяч Грэй, другой – 22 тысячи Грэй, третий – 30 тысяч Грэй. "Он сказал, что доза выше смертельной в 1000 раз", – заявил источник со ссылкой на дозиметриста.





Пациенты, информирует источник, оставались без необходимой медицинской помощи не менее трех часов, а сведения о том, что пострадавшие были заражены радиацией, военные сообщили уже после того, как раненые какое-то время провели в медицинском "стационаре". Между тем, указывает источник, представители Минобороны РФ владели соответствующей информацией с самого начала.





Информатор назвал отсканированные страницы документа "единственными доказательствами" факта пребывания радиоактивных пациентов в региональной больнице. Остальные связанные с происшествием медицинские записи, по его словам, были изъяты российскими спецслужбами.





"Они (страницы эпикриза) сохранились случайно и не были уничтожены «органами». Данный человек получил самое сильное облучение из троих, и уже, по-моему, умер. Данный документ я предоставляю для доказательства наличия радиационной угрозы населению во время проведенных испытаний в Нёноксе, которое отрицается военными и областной властью", – говорится в сообщении, отправленном изданию Newsader.









По его сведениям, в медучреждении должны были сохраниться "прошитые" журналы отпуска наркотических препаратов с указанием соответствующих дат и времени. "Ни одна медсестра ни под какой угрозой не отдаст его на растерзание «товарищам» (спецслужбам – Newsader), ибо это стопроцентная тюрьма", – отметил источник.





В больнице, сказал он, установлено множество видеокамер, однако ему неизвестно, что произошло с видеозаписями.





Источник издания обратил внимание на наличие в тот день других пациентов клиники, которых, по его словам, российские спецслужбы "не учли". Любой из них, сказал он, мог бы стать "свидетелем событий" и вправе требовать разъяснений.





Информатор указал, что "стационар в хирургическом корпусе составляет шесть лечебных этажей по 50-60 пациентов", каждого из которых могла затронуть радиоактивная угроза. "Простых больных никто не эвакуировал, лишь отменили плановые операции на пятницу и понедельник. А срочные операции шли как всегда", – сказано в письме информатора.





Значительная часть медицинского персонала тоже оказалась за пределами операции по засекречиванию событий. "В протоколе операции описана работа хирурга, но там присутствуют и работа операционной сестры, и бригады анестезиологов", – пишет источник.





Вместе с эпикризом он прислал фотографии, на которых изображены три мешка с одеждой радиоактивных больных, лежащие на носилках во дворе больницы.

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От военных он узнал, что эти вещи впоследствии были сожжены. Другой источник Newsader, специализирующийся в области ядерной физики, рассказал о том, что такой способ уничтожения радиоактивных предметов лишь ухудшим радиационную обстановку.





По данным источника, всех троих облученных пациентов впоследствии отправили в московский Государственный медицинский центр имени А.И. Бурназяна. Двое из них, как уже сообщалось, погибли в ходе транспортировки. Третий – наименее пострадавший от радиации – 12 августа по телефону связался с родными.