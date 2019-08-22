Белтелерадиокомпания ответила жене Макея





Она была возмущена организацией национального отбора на детское "Евровидение".





"Не могут люди, которые столько лет отвечают за "Евровидение", на такой аппаратуре выпускать детей на отбор. Это непрофессионально... Даже профессионал, у которого бы так фонил микрофон, не взял бы свой номер на 100 процентов... Считаю это диверсией... ", — цитирует слова Веры Поляковой TUT.by.





При этом она подчёркивала, что у неё нет вопросов к выбору жюри (в финал не прошла группа "Нескучный возраст", в составе которой выступал её сын Артём (на фото выше)).





На сайте Белтелерадиокомпании появился материал "О ситуации с отбором на детский конкурс "Евровидение". В нём утверждается, что её сотрудники не виноваты в проблемах "со своевременностью вывода микрофона" и неполадках со звуком.









Отмечается, что отладка микрофонов с участниками группы "Нескучный возраст" происходила при непосредственном участии её звукорежиссёра Игоря Савенко, и он "подтвердил нормальную работу оборудования Белтелерадиокомпании".





Ему разрешили находиться за звукорежиссёрским пультом во время выступления. Чтобы не было сомнений, предлагается фрагмент записи, сделанной камерой видеонаблюдения.





"В любом случае сожалеем, что такой инцидент имел место", — отмечается в публикации Белтелерадиокомпании.