МВД: сообщения о минировании поступают из соседних государств

"Практика показывает, что во всех случаях следы ведут за пределы страны. Если говорить о географии, то это сопредельные государства", - сказал Кирилл Вяткин. По его словам, злоумышленники используют Tor, VPN, анонимные сервисы электронной почты.





Согласно данным МВД, в 2018-2019 годах после сообщений об опасности взрывоопасных объектов обнаружено не было.





Напомним, 19 августа Центральный (города Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по фактам заведомо ложных сообщений об опасности (ч.1 ст.340 УК), которые содержали информацию о минировании пяти гостиниц, железнодорожного вокзала и Национального аэропорта Минск.





В тот день были эвакуированы более 2 тыс. человек. На местах происшествий работали саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Ни на одном из объектов взрывных устройств не было обнаружено. После этого работа гостиниц, железнодорожного вокзала и аэропорта возобновилась.









С начала года Следственным комитетом возбуждено 35 уголовных дел о заведомо ложных сообщениях об опасности. При их расследовании установлены 14 человек, причастных к подобным сообщениям, а по шести уголовным делам уже вынесены обвинительные приговоры.





За заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает с 14 лет. Помимо этого возмещению подлежат средства, затраченные экстренными службами на проведение специальных действий и проверочных мероприятий.