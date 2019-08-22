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Законопроект о здравоохранении вынесли на общественное обсуждение

На Правовом форуме Беларуси вынесли на общественное обсуждение изменения в закон «Об охране здоровья». Организатор обсуждения — Минздрав.



Замечания и предложения можно высказать в специальной форме на форуме по 30 августа.

Законопроект среди прочего вводит определение терминов «близкие родственники», «изделия медицинского назначения», «врачебная техника».

Планируется также урегулировать вопросы проведения фармакологической экспертизы. Также вводится экспертиза качества медицинской помощи.

Кроме того, уточняется право иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси, на доступное медицинское обслуживание. В государственную систему здравоохранения планируется включить университетские клиники.


Вводится и аккредитация государственных организаций здравоохранения. Регулируются и вопросы информационного обеспечения в области охраны здоровья.
Источник: belsat.eu
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