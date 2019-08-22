"При этом, в отношении одного гражданина, жителя Витебска, вынесено уже 17 постановлений. Общая сумма штрафов составила свыше Br1 тыс.", - рассказал врио по должности начальника Госавтоинспекции.





Всего во время комплекса мероприятий "Техосмотр", проводившегося ГАИ совместно с предприятием "Белтехосмотр" с 7 по 17 августа, выявлено более 14 тыс. фактов эксплуатации транспортных средств без прохождения техосмотра. Из них 4300 - повторно в течение года.









Больше всего нарушителей выявлено в Минской области (2981), Минске (2243) и Витебской области (2079).





При этом, отметил Цегельник, по данным ГАИ, во время проведения декады на станции техосмотра прибыло на 50% больше транспортных средств, чем в другие дни. "Если в среднем в сутки по Беларуси проходит техосмотр 3480 ТС, то с 7 по 17 августа эта цифра составляла 5241", - отметил он.

