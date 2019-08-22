"Рекордсменом" по штрафам за отсутствие техосмотра стал витебчанин - попадался 17 раз и должен оплатить более Br1 тыс.
Около 100 человек в Беларуси привлекалось 10 и более раз за отсутствие техосмотра в течение года, сообщил, комментируя итоги декады "Гостехосмотр", временно исполняющий обязанности по должности начальника УГАИ МВД Александр Цегельник на пресс-конференции в Минске в среду.
"При этом, в отношении одного гражданина, жителя Витебска, вынесено уже 17 постановлений. Общая сумма штрафов составила свыше Br1 тыс.", - рассказал врио по должности начальника Госавтоинспекции.
Всего во время комплекса мероприятий "Техосмотр", проводившегося ГАИ совместно с предприятием "Белтехосмотр" с 7 по 17 августа, выявлено более 14 тыс. фактов эксплуатации транспортных средств без прохождения техосмотра. Из них 4300 - повторно в течение года.
Больше всего нарушителей выявлено в Минской области (2981), Минске (2243) и Витебской области (2079).
При этом, отметил Цегельник, по данным ГАИ, во время проведения декады на станции техосмотра прибыло на 50% больше транспортных средств, чем в другие дни. "Если в среднем в сутки по Беларуси проходит техосмотр 3480 ТС, то с 7 по 17 августа эта цифра составляла 5241", - отметил он.
По инф. "Интерфакс"
09:47 22/08/2019