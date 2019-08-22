Министры Макей и Ковальчук снялись в видеоролике о Танколете

Мини-фильм рассказывает, как шаг за шагом создавался самый известный самолет из Беларуси, а также о превращении Танколета в "летающую рекламу" не только компаний Wargaming и "Белавиа", но и страны в целом.

В съемках приняли участие глава МИД Владимир Макей, глава Минспорта Сергей Ковальчук, актер Камиль Ларин, солист "Ляпис-98" Сергей Михалок, космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев, гендиректор "Белавиа" Анатолий Гусаров, паблишинг-директор World of Tanks Максим Чувалов и другие.





"Появление Танколетов стало значимым событием не только для наших компаний, но и для всей Беларуси, Многие уже неразрывно связывают их с нашей страной, и со временем эти самолеты превратились в летающий бренд Беларуси" - рассказал Чувалов.





Гусаров в свою очередь отметил огромный интерес к Танколетам. "Люди фотографируются на их фоне, делятся своими снимками в соцсетях и, заказывая билеты, надеются, что смогут прилететь в Беларусь именно на них", - сказал он.





За три года первый Танколет успел совершить 1550 рейсов и побывать в аэропортах 28 стран, доставив 300 000 пассажиров в различные точки земного шара. На счету второго Танколета — 400 рейсов.





Фестиваль "Wargaming Fest: День танкиста" пройдет в Минске 15 сентября. Перед гостями фестиваля выступят именитые украинские, российские и белорусские музыканты: "Вопли Видоплясова", "Звери", "Крамбамбуля" и калифорнийская группа The Offspring.