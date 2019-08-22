Что будет на месте бывшей зеркальной фабрики в Минске





Площадка приобретена на аукционе компанией «Сигмаполюс», которая ранее построила ряд известных административно-развлекательных объектов. Теперь инвестор будет осваивать еще два участка: на Немиге и на пр. Партизанском, 77а, где ему предстоит снести постройки бывшей зеркальной фабрики.





Что будет на ее месте? Нижние четыре этажа нового комплекса отдадут под объекты торговли, общественного питания, детский и фитнес-центры, многозальный кинотеатр примерно на 900 мест. Выше на этом стилобате разместится еще 9 этажей офисов. К основной части примкнет и вместительный 6-уровневый паркинг.









Инвестор обещает сделать оригинальную подсветку комплекса и мультимедийный фасад.





Облик будущей новостройки в целом был одобрен на совете, но высказаны пожелания поискать другое цветовое решение фасада, в котором пока присутствует много черного цвета.