Один из активистов, протестующих против строительства аккумуляторного завода в Бресте, Дмитрий Бекалюк получил ответ на свое обращение в Россельхознадзор.





В конце июля Бекалюк отправил обращение, в котором выражал обеспокоенность тем, что неподалеку от предприятия ведётся сельскохозяйственная деятельность. Там пасутся коровы, а также выращиваются сельскохозяйственные культуры. Активист отмечал, что они «идут и на корм коровам, которые дают молоко в том числе и для молочных предприятий Брестского региона, [и выращиваются] вокруг территорий, подвергающихся с начала работы завода постоянному круглосуточному загрязнению тяжёлым токсическим металлом [свинцом]».





Свое письмо он направил в белорусские Минсельхозпрод, Минприроды, Минздрав, КГК, КГБ, Генпрокуратуру, а также в ФСБ, Россельхознадзор и ряд крупных предприятий-производителей пищевой продукции Бреста и района. Он просил прекратить сельскохозяйственную деятельность вокруг аккумуляторного завода в радиусе не менее 3 км, пишет TUT.BY





В начале августа активист получил ответ из Россельхознадзора. Российское ведомство сообщило, что приказало своим территориальным управлениям усилить лабораторный контроль над животноводческой продукцией с брестских предприятий.









Минсельхозпрод Беларуси в своем ответе Бекалюку сообщил, что в нашей стране действует жесткая трехступенчатая система контроля токсичных элементов, в том числе свинца. Контролем содержания свинца в молоке и молокопродуктах занимаются и сельскохозяйственные организации, и молокоперерабатывающие предприятия.





«Согласно аналитическими данными за 7 месяцев 2019 года, при проведении лабораторных испытаний продовольственного сырья, пищевой продукции и кормов, произведённых на территории Беларуси, образцов с содержанием свинца выше определенной нормы не обнаружено», — говорится в ответе Минсельхозпрода.