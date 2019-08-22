Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Светлана Алексиевич вошла в топ-50 мыслителей мира

Британское издание Prospect огласило список из 50 ученых, философов и писателей, изменивших нашу жизнь.

Британское издание Prospect составило список из 50 ученых, философов и писателей, изменивших нашу жизнь, и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич является одной из них, передает nn.by.

Британский журнал отмечает, что Светлана Алексиевич, получившая Нобелевскую премию по литературе в 2015 году, стала первой писательницей документальной прозы, которая сделала это.

На сайте издания можно проголосовать за любого из 50 мыслителей. По итогам голосования будет составлен список победителей.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.
Игорь Масловский
#ЗА


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё