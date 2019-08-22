Блогер NEXTA, опубликовал в своем Telegram «протокол поручений главы Глусского райисполкома.





В документе перечислены организации, которые должны направить своих работников на сбор камней 22 и 23 августа.









Райисполком советует приносить с собой собственные ведра.









Белсат попытался узнать подробности, однако в райисполкоме заявили, что не компетентны и не уполномочены давать какие-то комментарии по этому поводу.





Напомним, 21 августа Лукашенко заявил, что в ближайшее время собирается посетить «отдаленные районы» в каждой области, в том числе и Глуск, что в Могилевской области.