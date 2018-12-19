Кирилл Ляховский

Болельщик питерского "Зенита" Кирилл Ляховский, который в прошлом году сбил ребёнка в Минске, вышел на свободу 16 августа.

11 августа 2018 года Кирилл вместе с семьёй выезжал из столицы после футбольного матча минского "Динамо" и ФК "Зенит". На пересечении улиц Дорошевича и Якуба Коласа Кирилл не успел среагировать на мальчика, который выбежал на дорогу.





Кирилл Ляховский попал под амнистию, которая сократила общий срок на месяц. Сегодня 23-летний житель Петербурга находится дома вместе с родителями и друзьями. Парень приходит в себя после белорусской "химии" и строит планы на жизнь. В целях - восстановиться в Международном банковском институте, где Кирилл учился на экономиста. Об этом Еврорадио рассказала мать сбитого мальчика, жительница Минска Татьяна Новицкая, у которой с семьёй Ляховских сложились хорошие отношения.

Отец Кирилла: после "химии" сын приехал — "одни кости"

В тот августовский день Татьяна вместе с маленьким сыном шли из торгового центра. Руки женщины были заняты пакетами с покупками. Татьяна вспоминает, что всё произошло в один момент: мальчик бросился через дорогу и его зацепило машиной.





Кирилл с отцом на матче в прошлом году

У четырёхлетнего Саши остались шрамы на лбу и на руке. Родители мальчика просили суд и следствие не лишать Кирилла свободы. В день ДТП гражданина России взяли под стражу.





Позже белорусский суд признал Кирилла виновным в нанесении тяжких телесных повреждений — по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса.





"Буквально неделю назад Кирилла освободили, — говорит Татьяна Новицкая. — Я отцу написала, чтобы узнать, выпустили ли Кирилла. Он ответил, что 16 августа. Спросила, как здоровье Кирилла, так отец ответил, что "одни кости". "Откормим".





Сейчас Саша, который попал под колёса машины, ходит в детский сад. Со здоровьем у него всё хорошо, последствий от ДТП нет. Женщина вспоминает, что они вместе с мужем писали ходатайство, чтобы Кирилла не наказывали. Но парня всё равно осудили.





"Кирилл и о семья очень добрые и интеллигентные люди, — говорит Татьяна Новицкая. — Мы были в шоке, что с Кириллом так произошло. Мы общаемся, постоянно на связи. Мы просили за Кирилла, говорили, что с ребёнком всё хорошо, но наше законодательство, к сожалению, вот так решило. Кирилл нормальный человек, которому строить жизнь, и у него всё впереди".





То, что Кирилла освободили из колонии-поселения, Еврорадио подтвердила и его сестра Александра. Она сообщила, что брат отбывал наказание недалеко от Орши, а сейчас находится в Петербурге.



