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В Бресте в центре города обнаружен ящик с минометными минами

Ящик с минометными минами откопали в центре Бреста, сообщает МВД.

В областном центре уже на протяжении месяца работает поисковый батальон войсковой части 28443, ведутся раскопки на территории, прилегающей к Симеоновскому кафедральному собору. За это время были выкопаны более 200 костных останков солдат. А сегодня в 15.33 в милицию позвонил специалист батальона и сообщил, что на территории храма обнаружен ящик с минометными минами.


На месте работают сотрудники Ленинского РОВД Бреста и саперно-пиротехнической группы войсковой части 5526



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