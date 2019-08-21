Хаютина обвиняют по статье 428 (Служебная халатность) и ч. 3 статьи 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). Лев Хаютин дал первые показания и рассказал, на что тратились деньги пострадавших граждан, пише т REALTY.TUT.BY. Пострадавшими по делу, напомним, проходят 606 граждан и 9 субъектов хозяйствования.





В предъявленном Хаютину обвинении говорится, что он заключал экономически нецелесообразные сделки с целью искусственного улучшения показателей финансов-хозяйственной деятельности СООО «Тамбаз» перед банками-кредитодателями. В результате этих сделок у подконтрольного «Тамбазу» ООО «Тамбаз -альянс» увеличились оборотные средства и оказалось в собственности имущество, которым Хаютин распорядился с выгодой для себя и Хаютиной Марины Львовны — выплаты себе и ей части распределенной прибыли ООО «Тамбаз-альянс», выплаты Хаютиной Марине Львовне, как индивидуальному предпринимателю, вознаграждения за услуги поверенного, а также отпуска в ее адрес без оплаты имущества ООО «Тамбаз-альянс» легкового автомобиля BMW X1 и изолированного помещения № 72 по адресу Тургенева, 5, приобретенных за указанные средства.









Во время предварительного расследования было установлено, что сделки по выведению из СООО «Тамбаз» денежных средств и имущества, повлекло тяжкие последствия в виде причинения ущерба «Тамбазу» в особо крупном размере (на общую сумму 1 291 628 белорусских рублей), а также существенного вреда правам и законным интересам граждан, которые оплатили, но не получили свои квартиры.





Из предъявленного Льву Хаютину обвинения стало известно, что из городского бюджета на достройку объектов 2-й и 4-й очередей было выделено 30 миллионов рублей, которые могли быть направлены на общественные нужды Минска.

Хаютин: Стоимость ЖК «Аркадия» — 150 миллионов долларов

В первый день рассмотрения дела Лев Хаютин начал давать показания. Он признал обвинение по статье 428 (Служебная халатность) и пояснил, что в процессе строительства 2-й и 4-й очереди не смог правильно оценить позицию банков по предоставлению кредитных ресурсов под залог завершенного строительства.





По словам Хаютина, ранее, при строительстве 1-й и 3-й очередей ЖК «Аркадия», банки выдавали кредиты, за счет которых компания достраивала гаражи и торговые объекты, которые потом постепенно реализовывались.





— К сожалению, в начале 2017 года на рынке недвижимости началась абсолютная паника, все банки приняли решение не кредитовать строительство. И обычная схема финансирования оказалась для нас невозможной. Я признаю, что не смог оценить и предвидеть эту ситуацию.





Обвинения по части 3 статьи 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) Хаютин не признал.





— Считаю, что обвинительное заключение построено на основании акта проверки Госконтроля, которое является односторонним. <…> Корыстных и преступных намерений у меня не было.

В своих показаниях экс-гендиректор «Тамбаза» рассказал, как вообще строился жилой комплекс «Аркадия». В частности, на расселение, снос и подготовку территории к строительству было потрачено 22 миллиона долларов. Предварительная оценка стоимости всего объекта, по словам Хаютина, — 150 миллионов долларов.





— Из семи жилых домов, которые входят в этот комплекс, пять уже построены и введены в эксплуатацию. Помимо жилых домов в состав комплекса входит 11 подземных гаражей с суммарной вместимостью 850 машино-мест. Сюда же входят три торговые галереи, которые введены в эксплуатацию, строится торговый центр во 2-й очереди, гипермаркет и административный комплекс в 4-й. В 1,3 очереди введены комплексы административных помещений. Все это образует единое пространство с общей дворовой территорией в один комплекс.





Хаютин объяснил, что на начальной стадии строительства, когда идет отселение и снос, компания не может привлекать средства граждан и заключать договора на строительство. Для этих целей привлекаются кредиты банков.





— После освоения площадки, получения разрешения на строительство и землеотвода, мы начинаем выпускать поэтапно жилищные облигации.





По словам Хаютина, проект жилого комплекса «Аркадия» разрабатывался еще в 2005 году, намекая на то, что за время строительства, которое началось в 2007 году и до 2017 года, когда у «Тамбаза» начались проблемы, сильно изменилась экономическая ситуация в стране.





— С 2007 по 2017 годы происходила резкая девальвация рубля и затраты, в 2007 году и в 2017 годах заметно отличаются, — сказал Хаютин. — За одну и ту же квартиру разница в цене могла достигать в два раза.





Из-за курсовой разницы, говорит Хаютин, у компании были рублевые убытки.









— Для того, чтобы решить финансовую проблему, продолжать строительство и нормально кредитоваться, была создана компания «Тамбаз-альянс», в которую мы были вынуждены временно выводить активы, которые не смогли реализовать сразу.





В качестве характерного примера Лев Хаютин приводит данные о том, что в жилом комплексе 1500 квартир и все они проданы.





— По действующим нормам на каждую квартиру мы должны построить одно машино-место. Так вот из 641 человека два машино-места купил только один человек. А строятся они для всех. И на балансе компании накапливались невостребованные машино-места, а затраты нести надо, потому что без них ввести дом в эксплуатацию нельзя. Так вот эти машино-места, чтобы баланс компании был нормальным, для этого был создано ООО «Тамбаз-альянс», который не вел никакой хозяйственной деятельности и это была 100% аффилированная компания, которая работала на общий результат.

Про облигации

В материалах дела указывалось также на то, что история со строительством «Аркадии» подорвала доверие у граждан к такому финансовому инструменту привлечения денежных средств для строительства жилья, как жилищные облигации.





Лев Хаютин объяснил, что есть существенная разница между долевым строительством и жилищными облигациями. И что привлечение его компанией средств граждан через покупку жилищных облигаций закона не нарушает.





Так, договор долевого строительства подразумевает открытие спецсчетов и расходование средств конкретно на строящийся дом и больше ни на что.





— А поскольку нам надо было построить жилой дом, который стоит на гараже и торговом центре, то мы вынуждены были обратиться к жилищным облигациям. Потому что выручка от жилищных облигаций зачисляется на расчетный счет и расходуется на весь спектр хозяйственной деятельности компании (например, выплаты по кредитам, зарплаты, налоги, закупку материалов).





Хаютин рассказал, что с расчетного счета, например, погашался банковский кредит, который брала компания на отселение и снос территории под застройку ЖК «Аркадия».





В ходе судебного заседания Хаютин еще раз подчеркнул, что вырученные за счет продажи жилищных облигаций средства компания могла расходовать на любые цели — это не нарушает закон.









На уточняющий вопрос судьи о том, что же граждане покупали у «Тамбаза», квартиры или облигации, Хаютин пояснил, что люди выступали в качестве покупателей ценных бумаг.





Рассмотрение дела продолжится завтра в суде Заводского района.