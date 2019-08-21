Белорус победил на конкурсе короткометражных анимационных фильмов по Dota
Белорусский мувимейкер победил на международном конкурсе Dota 2 Short Film Contest, пишет goodgame.ru.
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Dota 2 — компьютерная многопользовательская командная игра, которую разработала компания Valve. Последние несколько лет компания проводит конкурс короткометражных анимационных фильмов по Dota 2.
В этом году первое место и приз в 25 тысяч долларов выиграл представитель Беларуси Анатолий "4fun" Чаша за ролик "Path of Vengeance". Второе и третье места (10 и 5 тысяч долларов соответственно) выиграли мувимейкеры Bunkerlingz и Nayram.
Кстати, в прошлом году наш соотечественник 4fun занял третье место в этом конкурсе.
19:43 21/08/2019