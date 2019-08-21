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Взялись за старое. Казаки снова возят белорусских детей в Россию

В этот раз организатором поездки выступило Россотрудничество.

Делегация из Беларуси участвовала в российско-белорусском слете казачьей молодежи в Смоленске. Мероприятие проводилось при поддержке Смоленской областной организации «Российский союз молодежи» и при участии представительства Россотрудничества в Беларуси, пишет gazetaby.com

Как сообщается на странице Россотрудничества Вконтакте, в слете участвовали казачьи кадетские группы Смоленского отдельного казачьего общества ВКО «Центральное казачье войско» и делегация казачьей молодежи Беларуси.

С сертификатом в руках – Антон Шишмарев, привезший юных белорусов в Смоленск. Житель Копыля, музыкант районного Центра культуры.
Напомним, что несколько лет назад группы белорусских детей вывозились в Россию в военизированные лагеря, где с ними занимались в том числе и боевики так называемой «ДНР». После публикаций в прессе на эти поездки и их белорусских организаторов обратила внимание милиция.
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