Автомобиль Илона Маска сделал первый оборот вокруг Солнца

Как передает ТАСС со ссылкой на портал Space.com, согласно расчетам, полный оборот вокруг Солнца машина с манекеном за рулем совершает за 557 суток. Она уже преодолела расстояние в 1,2 млрд км.





При старте в салоне машины звучала запись песни Дэвида Боуи Life on Mars. Если аккумулятор Tesla еще функционирует, то эта запись к настоящему моменту уже была повторена более 150 тыс. раз.



