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Автомобиль Илона Маска сделал первый оборот вокруг Солнца

Автомобиль Tesla Roadster из личной коллекции основателя компании SpaceX Илона Маска с одетым в скафандр манекеном Starman за рулем, выведенный в космос в феврале 2018 года, совершил первый оборот вокруг Солнца.

Как передает ТАСС со ссылкой на портал Space.com, согласно расчетам, полный оборот вокруг Солнца машина с манекеном за рулем совершает за 557 суток. Она уже преодолела расстояние в 1,2 млрд км.

При старте в салоне машины звучала запись песни Дэвида Боуи Life on Mars. Если аккумулятор Tesla еще функционирует, то эта запись к настоящему моменту уже была повторена более 150 тыс. раз.

Ссылаясь на проведенные в прошлом году расчеты орбиты, Space.com отметил, что машина с манекеном за рулем совершит еще много оборотов вокруг Солнца, однако в конце концов - примерно через миллион лет - войдет в атмосферу либо Венеры, либо Земли и прекратит существование. Шансы на то, что она вернется на Землю, составляют 6%, а вероятность входа в атмосферу Венеры оценивается в 2,5%, пишет ru.oxu.az

18:57 21/08/2019
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