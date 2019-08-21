Фото предоставлено компанией «Сигмаполюс»

Концепцию застройки этого участка разработала архитектурная студия по заказу компании, которая контролируется крупным минским девелопером Виталием Синицким. Презентовал ее на совете архитектор Иван Виноградов.





Согласно представленному на обсуждение эскизному проекту, на пересечении улиц Немиги и Либкнехта появится большой торгово-развлекательный комплекс с офисной частью и трехэтажным паркингом.





Общая площадь объекта — 61 тысяча квадратных метров. Из них паркинг занимает 17 тысяч квадратных метров. На объекте запроектированы эксплуатируемые «зеленые» кровли.





Трехэтажный паркинг размещается над торговой частью здания и визуально скрывается металлическими панелями черного цвета с рекламой. Совет попросил разбить эту «траурную ленту». Судя по предоставленным рендерам, главный фасад будет иметь разрыв. Архитектурный совет на такое решение отреагировал неоднозначно, но в итоге решили — «в целом это выглядит современно», пишет realty.tut.by





Высота всего комплекса составляет менее 50 метров и не препятствует инсоляции соседнего жилого дома

Заказчик проекта Виталий Синицкий после утверждения советом проекта заявил, что учтет все замечания.





Напомним, что новый девелопер не первый, кто пытается освоить этот участок на пересечении Немиги и Либкнехта. Первая попытка была еще в 2011 году у иранской компании «Перс Полис Инвест». Она заключила инвестдоговор на строительство многофункционального комплекса. Планировалось, что в нем разместятся пятизвездочная гостиница, развлекательный центр, рестораны, торговый и оздоровительный центры, бассейн, спортивные залы и персидская баня.





Инвестиции оценивались в 140−150 миллионов долларов. Правда, дальше вырытого котлована дело так и не пошло, а в 2012 году функции заказчика перешли иранской компании «Интербелнест».









Она в 2016 году планировала построить тут торгово-административное здание «Немига молл» почти на 64 тысячи «квадратов», вложив 60 миллионов долларов инвестиций.





В 2018 году из-за невыполнения условий отвода земельного участка город его изъял и выставил на аукцион.





Участок приобрела компания, которая контролируется крупным минским девелопером Виталием Синицким почти за два миллиона долларов. Этому предпринимателю принадлежит, например, «Титан», «Трюм» и бизнес-центр «Волна», арендуемый «Варгеймингом».





Фото: Павел Добровольский, TUT.BY











