



Сергей Резчик родился в Хойниках, в 90-х годах, проживая в РФ, автоматически получил российское гражданство. После он вернулся на Родину, создал семью, воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Супруга и дети являются белорусами. В собственности Сергей имеет квартиру в Хойниках, стабильную работу и соответственно стабильный доход.





В апреле 2019 года Хойникский РОВД принял решение о депортации Сергея из Беларуси на максимально возможный срок 10 лет - за административные правонарушения. Мужчина допустил управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.





Кроме этого, он привлекался к ответственности за перевозку в автомобиле ребенка без детского кресла, а также за переход улицы в неустановленном месте. Эти правонарушения и стали поводом для столь жесткой санкции, как высылка из страны.





Сергей Резчик обратился за юридической помощью в Гомельское представительство правозащитного центра «Весна». Совместно с независимым профсоюзом РЭП правозащитники подготовили жалобу в Гомельский областной суд.





Представлявший в областном суде интересы высылаемого правозащитник Леонид Судаленко результатом судебной тяжбы остался доволен.









«Решения о высылках постоянно проживающих у нас иностранных граждан применяется без учета интересов их семей и интересов несовершеннолетних детей. Кроме того, крайне неприятно слышать от людей в мантиях судей вопросы, почему высылаемый не принимает белорусского гражданства. Подчеркиваю, гражданство, как и религию, каждый человек выбирает для себя самостоятельно. Нужно уважать этот выбор!», - заявил после правозащитник.





Он также отметил, что это не первая победа правозащитников в делах о высылках иностранных граждан. 7 февраля Гомельский областной суд отменил решение о высылке из Беларуси 40-летнего гражданина Украины Сергея Проценко, проживающего в Буда-Кошелево.









Также в областном суде находится жалоба 66-летнего гражданина Украины Владимира Ландаря, которого депортировали из страны за нарушения порядка пребывания иностранных граждан на территории Беларуси.