Более 14 тысяч авто без техосмотра словили гаишники за 10 дней

Об этом сообщил сегодня журналистам временно исполняющий обязанности по должности начальника УГАИ МВД Александр Цегельник.





Во время акции сотрудники ГАИ проверяли у водителей в различных населенных пунктах наличие допуска к участию в дорожном движении. Главной целью инициированной МВД декады было привлечение внимания автовладельцев к поддержанию своего транспорта в технически исправном состоянии.





"В ходе ежедневных рейдовых мероприятий выявлено свыше 14 тыс. фактов эксплуатации транспортных средств без разрешения на допуск к участию в дорожном движении, в том числе 4,3 тыс. фактов повторной эксплуатации в течение года после наложения административного взыскания", - сказал Александр Цегельник.





Что касается транспорта, который принадлежит и юридическим лицам и ИП, то выявлен 441 факт эксплуатации без техосмотра, в том числе 157 повторных в течение года.









"За допуск к участию в дорожном движении транспорта без разрешения к ответственности привлечено 282 должностных лица", - добавил представитель УГАИ МВД.





Выявлены организации, которые систематически допускают подобные нарушения, выданы 122 предписания на устранение причин и условий административных правонарушений. За невыполнение ранее выданных предписаний к ответственности привлечено 80 должностных лиц.







