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Спецоперация: муж угрожал жене ножом - ОМОН штурмовал квартиру

Сегодня в 7 утра в оперативно-дежурную службу Советского РУВД г.Минска поступило сообщение от жителей дома № 84 по ул.Кропоткина, что в одной из квартир происходит драка, слышны крики о помощи, мужчина бросается с ножом на женщину.

К месту происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы милиции. По всем признакам ситуация, по мнению милиционеров, действительно была опасная: мужчина 1990 г.р. с ножом угрожал расправой женщине. На контакт с правоохранителями он не пошел.   

Было принято решение его задержать. На место прибыл наряд ОМОН. Бойцы спецподразделения проникли в квартиру и задержали злоумышленника. 


Женщина не пострадала. Выясняются причины и условия произошедшего.  

Как сообщает МВД, 29-летний мужчина и 22-летняя женщина недавно вступили в брак. Молодой человек ранее привлекался к административной ответственности по ст.17.1 КоАП (мелкое хулиганство) и ст. 17.3 КоАП (распитие спиртных напитков или потребление наркотических средств или их аналогов в общественном месте).

"Белорусский партизан"
14:10 21/08/2019
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