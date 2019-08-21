Спецоперация: муж угрожал жене ножом - ОМОН штурмовал квартиру
Сегодня в 7 утра в оперативно-дежурную службу Советского РУВД г.Минска поступило сообщение от жителей дома № 84 по ул.Кропоткина, что в одной из квартир происходит драка, слышны крики о помощи, мужчина бросается с ножом на женщину.
К месту происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы милиции. По всем признакам ситуация, по мнению милиционеров, действительно была опасная: мужчина 1990 г.р. с ножом угрожал расправой женщине. На контакт с правоохранителями он не пошел.
Было принято решение его задержать. На место прибыл наряд ОМОН. Бойцы спецподразделения проникли в квартиру и задержали злоумышленника.
Женщина не пострадала. Выясняются причины и условия произошедшего.
Как сообщает МВД, 29-летний мужчина и 22-летняя женщина недавно вступили в брак. Молодой человек ранее привлекался к административной ответственности по ст.17.1 КоАП (мелкое хулиганство) и ст. 17.3 КоАП (распитие спиртных напитков или потребление наркотических средств или их аналогов в общественном месте).
"Белорусский партизан"
14:10 21/08/2019