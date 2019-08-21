Спецоперация: муж угрожал жене ножом - ОМОН штурмовал квартиру

К месту происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы милиции. По всем признакам ситуация, по мнению милиционеров, действительно была опасная: мужчина 1990 г.р. с ножом угрожал расправой женщине. На контакт с правоохранителями он не пошел.





Было принято решение его задержать. На место прибыл наряд ОМОН. Бойцы спецподразделения проникли в квартиру и задержали злоумышленника.









Женщина не пострадала. Выясняются причины и условия произошедшего.



