Умер писатель Леонид Дайнеко
21 августа на 80-м году жизни умер белорусский поэт и писатель Леонид Дайнеко. Об этом сообщил Союз белорусских писателей.
Чем он занимался?
Леонид Дайнеко родился 28 января 1940 году в Кличевском районе Могилевской области. Окончил отделение журналистики филфака БГУ, работал старшим редактором на витебском телевидении, Белорусском телевидении.
С 1972 по 1989 гг. был ответственным секретарем журнала «Маладосць», в 1989-м стал заведущим редакции поэзии издательства «Мастацкая літаратура».
Также с 1993 года Дайнеко занимался предпринимательской деятельностью: основал компании «Пасад» и «БелПи».
Какие книги он написал?
Леонид Дайнеко – автор романов «Меч князя Вячкі», «След ваўкалака», «Жалезныя жалуды». Героями этих книг были реальные персонажи белорусской истории.
За книгу «Меч князя Вячкі» Дайнеко получил литературную премию имени Ивана Мележа, а также был удостоен Государственной литературной премии БССР.
Прощание с писателем пройдет в пятницу, 23 августа, в ритуальном зале на улице Ольшевского в Минске. О точном времени прощания пока не сообщают.
Источник: citydog.by
13:55 21/08/2019