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Умер писатель Леонид Дайнеко

21 августа на 80-м году жизни умер белорусский поэт и писатель Леонид Дайнеко. Об этом сообщил Союз белорусских писателей.

Чем он занимался?

Леонид Дайнеко родился 28 января 1940 году в Кличевском районе Могилевской области. Окончил отделение журналистики филфака БГУ, работал старшим редактором на витебском телевидении, Белорусском телевидении.


С 1972 по 1989 гг. был ответственным секретарем журнала «Маладосць», в 1989-м стал заведущим редакции поэзии издательства «Мастацкая літаратура».

Также с 1993 года Дайнеко занимался предпринимательской деятельностью: основал компании «Пасад» и «БелПи».

Какие книги он написал?

Леонид Дайнеко – автор романов «Меч князя Вячкі», «След ваўкалака», «Жалезныя жалуды». Героями этих книг были реальные персонажи белорусской истории. 

За книгу «Меч князя Вячкі» Дайнеко получил литературную премию имени Ивана Мележа, а также был удостоен Государственной литературной премии БССР.


Прощание с писателем пройдет в пятницу, 23 августа, в ритуальном зале на улице Ольшевского в Минске. О точном времени прощания пока не сообщают.

Источник: citydog.by
13:55 21/08/2019
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