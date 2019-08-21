



О возникшей проблеме рассказал редактор новых медиа «Радыё Свабода» Франак Вечёрко.





«Они не пускают эти ролики на платную рекламу. Их можно публиковать, но нельзя дать на раскрутку, например, через Google AdWords. Единственный вариант, как это обходить, — представить видео как российский ролик, что многие и делали.





До мая-июня это работало, 50% роликов проходило. Но с каждым месяцем они совершенствовали проверку, и становилось больше запретов. И теперь только 10% роликов проходит. Буду решать этот вопрос через центральный офис, уже четвертый месяц воюю», — рассказал Вечёрко.





Почему сложилась такая ситуация? Позиция Google следующая: мало контента создается на этих языках, а содержать службу поддержки стоит больших денег. Проще прекратить поддержку малых языков, чем платить сотни тысяч долларов зарплаты сотрудникам или организовывать белорусский офис.





«Когда я обращался с вопросом «как быть?», мне бесцеремонно ответили: делайте русские субтитры», — продолжает Франак Вечёрко.





С подобной ситуацией столкнулись и другие постсоветские страны. Реклама Google не работает на армянском, кыргызском и ряде других языках.









Кроме того, белорусский язык не поддерживают и новостные сервисы Google, пишет " Наша нива







