Умер легендарный белорусский диктор Илья Курган

Об этом TUT.BY сообщили родственники легендарного диктора.





«Гаворыць Мінск» — по этой фразе Илью Кургана знали все белорусы.





Настоящее имя Ильи Кургана — Илья Эйдельман. Когда в 1949 году он прошел среди почти 100 кандидатов по конкурсу и был принят диктором Белорусского радио, руководство предложило ему официально поменять фамилию. Илья Львович взял девичью фамилию матери — Курган. На радио он проработал до 1990 года.





Он также работал литературным консультантом в Купаловском театре и Республиканском театре белорусской драматургии, преподавал на кафедре сценической речи в Белорусской академии искусств и Минском университете культуры и искусств.





Илья Львович ушел на пенсию только в 87 лет.





архивное видео АТН





Ранее в апреле этого года в возрасте 66 лет скончался его сын — также известный педагог и актер Национального академического драматического театра имени Горького Владимир Курган.



