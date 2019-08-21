Умер легендарный белорусский диктор Илья Курган
Ночью 21 августа скончался Илья Курган. Ему было 93 года.
Об этом TUT.BY сообщили родственники легендарного диктора.
«Гаворыць Мінск» — по этой фразе Илью Кургана знали все белорусы.
Настоящее имя Ильи Кургана — Илья Эйдельман. Когда в 1949 году он прошел среди почти 100 кандидатов по конкурсу и был принят диктором Белорусского радио, руководство предложило ему официально поменять фамилию. Илья Львович взял девичью фамилию матери — Курган. На радио он проработал до 1990 года.
Он также работал литературным консультантом в Купаловском театре и Республиканском театре белорусской драматургии, преподавал на кафедре сценической речи в Белорусской академии искусств и Минском университете культуры и искусств.
Илья Львович ушел на пенсию только в 87 лет.
архивное видео АТН
Ранее в апреле этого года в возрасте 66 лет скончался его сын — также известный педагог и актер Национального академического драматического театра имени Горького Владимир Курган.
11:28 21/08/2019