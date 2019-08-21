Работа горит: на Шарковщине трактор сгорел прямо в поле

Вызов в службу спасения поступил 20 августа в 11.39. На место происшествия выбыли несколько расчетов МЧС.





Прибыв по вызову, спасатели обнаружили горящий посреди поля трактор МТЗ-3022. По рассказам водителя, он производил вспашку земли, когда машина загорелась.





Механизатор пытался самостоятельно погасить пламя при помощи огнетушителя до приезда спасателей.









В результате пожара в сельхозмашине сгорели кабина, моторный отсек и колеса. Из людей никто не пострадал.





По факту происшествия проводится проверка.









Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – короткое замыкание электропроводки, сообщает МЧС.







