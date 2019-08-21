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Работа горит: на Шарковщине трактор сгорел прямо в поле

Сотрудниками МЧС ликвидировано возгорание трактора, которое произошло вблизи деревни Станиславово Шарковщинского района

Вызов в службу спасения поступил 20 августа в 11.39. На место происшествия выбыли несколько расчетов МЧС.

Прибыв по вызову, спасатели обнаружили горящий посреди поля трактор МТЗ-3022. По рассказам водителя, он производил вспашку земли, когда машина загорелась.

Механизатор пытался самостоятельно погасить пламя при помощи огнетушителя до приезда спасателей.


В результате пожара в сельхозмашине сгорели кабина, моторный отсек и колеса. Из людей никто не пострадал.

По факту происшествия проводится проверка. 


Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – короткое замыкание электропроводки, сообщает МЧС.



11:05 21/08/2019
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