Работа горит: на Шарковщине трактор сгорел прямо в поле
Сотрудниками МЧС ликвидировано возгорание трактора, которое произошло вблизи деревни Станиславово Шарковщинского района
Вызов в службу спасения поступил 20 августа в 11.39. На место происшествия выбыли несколько расчетов МЧС.
Прибыв по вызову, спасатели обнаружили горящий посреди поля трактор МТЗ-3022. По рассказам водителя, он производил вспашку земли, когда машина загорелась.
Механизатор пытался самостоятельно погасить пламя при помощи огнетушителя до приезда спасателей.
В результате пожара в сельхозмашине сгорели кабина, моторный отсек и колеса. Из людей никто не пострадал.
По факту происшествия проводится проверка.
Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – короткое замыкание электропроводки, сообщает МЧС.
11:05 21/08/2019