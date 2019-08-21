Новые правила в США: кто не сможет получить грин-карту

Грин-карта является разрешением на постоянное пребывание в США и является обязательным этапом для тех мигрантов, которые собираются долгое время находиться в стране и позже получить американское гражданство.





Правила public charge, определяющие, кто именно нуждается в помощи государства и в каком виде, существуют в американском законодательстве уже давно. Но сейчас власти США конкретизировали и ужесточили их, пишет DW.





С вступлением в силу новых правил public charge решение о выдаче грин-карты будет зависеть от целого ряда факторов. К ним относится и состояние здоровья, и знание английского языка, и возраст, и уровень образования — а также уровень доходов. И вот именно уровень доходов в качестве ключевого критерия больше всего подвергается критике.





Джулия Геллат из независимого аналитического центра Migration Policy Institute считает положение о материальном статусе мигрантов особенно проблематичным.





—Имеющийся уровень доходов в определенной степени может указывать на будущие заработки мигранта. Но тенденция такова, что мигранты, которые переезжают в США и остаются здесь надолго, начинают зарабатывать больше, — говорит эксперт. Поэтому ориентироваться на уровень доходов, пытаясь определить, будет ли мигрант зависеть от помощи государства, не имеет смысла.









По мнению экспертов из независимого аналитического центра Migration Policy Institute, новые правила, прежде всего, коснутся бедных мигрантов — преимущественно из Африки и Латинской Америки. В меньшей степени они затронут мигрантов из Европы.





Между тем сразу несколько американских штатов подали иск в федеральный суд в Сан-Франциско на администрацию президента Трампа из-за предстоящего ужесточения миграционных правил. Министры юстиции штатов Калифорния, Мэн, Орегон и Пенсильвания считают, что эти правила нарушают конституцию и дискриминируют мигрантов с цветом кожи, отличным от белого.





Абель Нуньез, директор гуманитарной организации, помогающей мигрантам из Центральной Америки (CARECEN) также критикует новое правило о доходах мигрантов.





—Мигранты способствуют развитию экономики. Они берутся за самую низкооплачиваемую работу, но потом они или их дети добиваются более ких позиций, — говорит она.





Другой вопрос, вызывающий дискуссию в связи с введением новых правил — получат ли грин-карту лица, которым государство предоставляет, например, талоны на питание и субсидии на оплату жилья?





Согласно новым правилам, список социальных услуг, получаемых от государства, которые могут негативно повлиять на решение вопроса о грин-карте, стал гораздо шире. И хотя многие мигранты, не имеющие разрешения на постоянное пребывание в США, и так не могут рассчитывать на поддержку государства, страх заставляет их уже сейчас отказываться от участия в различных гуманитарных программах, например, помогающих детям из бедных семей. Хотя получение детьми бесплатных обедов в школах не повлияет на вопрос о выдаче грин-карты, мигранты все равно не хотят рисковать.



